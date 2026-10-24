İş arama sürecinde adaylara yıllardır ezberletilen "ne olursa olsun doğruları söyleyin" tavsiyesi, günümüzün agresif işe alım algoritmaları ve kurumsal mülakat filtrelerinde geri tepmeye başladı. Binlerce adayı mülakatlarda eleyen kıdemli insan kaynakları profesyonelleri, bazı kritik sorularda aşırı şeffaf olmanın profesyonellik değil, kurumsal risk olarak algılandığına dikkat çekiyor. İş teklifi getiren adayların ortak sırrının ise yalan söylemek değil; süreci korumak adına "stratejik filtreleme" yapmak olduğu ortaya çıktı.

"ÖNCEKİ İŞİMDEN GELİŞİM VE YENİ FIRSATLAR İÇİN AYRILDIM"

Adayların mülakatlarda en çok elendiği tuzak soru: "Eski işinizden neden ayrıldınız?" Gerçek sebep toksik bir patron, mobbing, düşük maaş veya çalışma arkadaşlarıyla yaşanan krizler olabilir. Ancak İK masasında eski yöneticiyi veya şirketi kötülemek, mülakatçının gözünde adayı doğrudan "sorun çıkaran çalışan" konumuna düşürür. Uzmanlara göre burada söylenmesi gereken stratejik beyaz yalan; eski şirketteki sorunları tamamen perdeleyip "Mevcut görevimde hedeflediğim tüm projeleri tamamladım, kariyerimde yeni bir büyüme ve gelişim arayışındayım" çerçevesine oturmaktır.

"HER ZAMAN BU SEKTÖRDE VE ŞİRKETİNİZDE ÇALIŞMAYI HEDEFLİYORDUM"

Şirketlerin en çok duymak istediği şey, adayın o iş ilanına çaresizlikten ya da sadece faturalarını ödemek için başvurmadığıdır. Gerçekte o hafta onlarca farklı ilana özgeçmiş göndermiş olsanız bile, mülakatta "Açıkçası iş arıyorum, burası da denk geldi" imajı çizmek anında elenme sebebidir. İK uzmanları, görüşülen şirketin misyonuna, projelerine ve kültürüne özel bir ilgi duyulduğu izlenimini vermenin; o pozisyon tek hedefmiş gibi davranmanın kurumsal aidiyet algısı yarattığını vurguluyor.

"EN BÜYÜK ZAYIFLIĞIM İŞİMİ BİTİRMEDEN RAHAT EDEMEMEK"

"Zayıf yönleriniz nelerdir?" sorusuna gerçek kişisel zaaflarla (örneğin sabah uyanmakta zorlanmak, eleştiriye tahammülsüzlük veya erteleme huyu) yanıt vermek profesyonel intiharla eşdeğerdir. Bu soruda İK masasının duymak istediği tek şey, adayın kendini denetleyebilme kapasitesidir. Uzmanlar, iş sonucunu doğrudan riske atmayan, doğru yönetildiğinde güçlü bir kas haline gelebilen "Detaylara bazen fazla takılıyorum ama bunu takvim planlarıyla aşıyorum" veya "Görevleri tek başıma çözmeye çalışırken delege etmekte zorlanıyordum, artık ekip desteği almayı öğrendim" gibi dengelenmiş zayıflıkları öne çıkarmanın en etkili taktik olduğunu belirtiyor.