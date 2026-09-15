Hayalindeki işe girmek isteyen adayların en çok zorlandığı aşama şüphesiz mülakatlar oluyor. Heyecan, baskı ve beklenmedik sorular adayları zorlarken, işe alım yöneticileri adayın kaderini saniyeler içinde belirleyen kritik hataları paylaştı. Sosyal platformunda bir araya gelen deneyimli İK uzmanları, karşılaştıkları en sıra dışı mülakat kazalarını ve adayların doğrudan elenmesine yol açan durumları göz önüne serdi.

YAPAY ZEKADAN YARDIM ALMAK SİZİ İŞSİZ BIRAKABİLİR

Son dönemde online mülakatlarda yapay zeka kullanımı İK uzmanlarının en çok karşılaştığı sorunlardan biri haline geldi. Bir işe alım yöneticisi, kameranın karşısındaki adayın soruları ChatGPT’ye yazıp yanıtları doğrudan okuduğunu anladığı anı anlatıyor. Adaya en gurur duyduğu başarısı sorulduğunda adayın "İnsanların genellikle başarı duygusu hissettikleri bazı şeyler şunlardır..." şeklinde genel bir ezber okuması, adayın anında reddedilmesine neden oldu. Yöneticiler, bu tür yaklaşımların adayın yetersizliğini veya bağımsız çalışamayacağını gösterdiğini belirtiyor.

KAPIDAN İÇERİ GİRDİĞİNİZ AN ELENMENİZE NEDEN OLAN DURUMLAR

İK profesyonellerinin mülakat sürecinde asla tolerans göstermediği durumların başında ciddiyetsizlik ve profesyonellikten uzak davranışlar geliyor. Zoom üzerinden yapılan bir görüşmeye tişörtsüz katılan adaylar ciddiyetsizlikleri nedeniyle ilk saniyede elenirken, hijyen kurallarına dikkat etmeyenler de aynı kaderi paylaşıyor. Masanın diğer ucundan hissedilen kötü kokular kadar odayı kaplayan aşırı yoğun parfümler de görüşmenin odağını bozduğu için olumsuz değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra mülakata anne veya babasıyla gelen ya da randevuyu ebeveynine ayarlatan adaylar bağımsız çalışamayacakları düşüncesiyle anında eleniyor. Mülakat öncesinde veya bekleme alanında çevredekileri fark etmeyerek hafta sonu yapılan alkollü partileri ve işten kaçmak için atılan yalanları anlatan adaylar ise dürüstlük ve etik kriterlerini ihlal ettikleri için doğrudan elenme sebebi sayılıyor.