İş görüşmelerinde başarılı olmak, karşınızdaki kişiyi ve ortamı doğru analiz edebilmekten geçiyor. İnsan Kaynakları Uzmanı Pamela Meyer’e göre işe alım yetkilileri, adayları değerlendirirken sadece verilen yanıtları değil; göz teması ve baş sallama gibi sözsüz beden dili ipuçlarını da dikkate alıyor. Meyer, mülakatta öne geçiren ve adayların işe alınma şansını doğrudan artıran 4 kritik adımı şöyle sıralıyor:

BEN YERİNE BİZ DEMEYE BAŞLAYIN

Başarılarınızdan bahsederken "ben" yerine "biz" gibi çoğul zamirler kullanmak, sizi daha işbirlikçi ve uyumlu gösterir. Mülakatçılar bireysel başarılardan ziyade adayların ekip içinde nasıl çalışacağına dikkat eder.

ÖZEL SORULARDA KONUYU NAZİKÇE ÇEVİRİN

Aileniz veya özel hayatınız hakkında uygunsuz bir soru sorulduğunda gerginlik çıkarmak ya da gereğinden fazla detay vermek yerine, konuşmayı nazikçe başka bir konuya yönlendirin. Meyer'e göre çok konuşup detaylara boğulmak yerine, az ve öz konuşarak mesaj vermek etki gücünü artırır.

KONUŞMA HIZINIZI YAVAŞLATIN

Cümle aralarındaki "ııı" veya "şey" gibi gereksiz kelimeleri azaltmak, kendinizden emin olduğunuzu gösterir. Soruları yanıtlamadan önce konuşma hızınızı bilerek yavaşlatmak kontrolü elinizde tutmanızı sağlar. Ayrıca "Burada daha önemli olan nokta şu..." gibi güçlü geçiş cümleleri kullanmak ifadenizi zenginleştirir.

AKILDA KALICI BİR SORU SORUN

Mülakatın başında yaptığınız hataları etkileyici bir bitişle telafi edebilirsiniz. Sürekli baş sallayıp heyecanlı görünmek yerine, görüşmenin sonunda şirket veya pozisyonla ilgili akıllıca bir soru sormak özgüveninizi ortaya koyar. Sorunuzu sorun ve konuyu kontrollü bir şekilde kapatın.