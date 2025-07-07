Alman start-up şirketi olan The Exploration Company (TEC), Nyx kapsülünü 23 Haziran'da 'Mission Possible' parolasıyla yörüngeye gönderdi.

New York Post'ta yer alan habere göre, kapsülün içinde de Teksas merkezli bir uzay defin şirketi aracılığıyla 166 kişinin kalıntıları (külleri) ve kenevir tohumu zulası yer aldı.

Celestis'in kurucu ortağı ve CEO'su Charles M. Chafer, web sitesinde yaptığı açıklamada, kapsülün Dünya'nın etrafında iki başarılı yörüngede sorunsuz bir şekilde seyrederken, yaşanan 'anormallik' sonra kaybolduğunu bildirdi.

CEO, Nyx kapsülünün Pasifik Okyanusu'na çarpması ve içindekilerin denize dağıldığını ve olayın nedeninin araştırıldığını da sözlerine ekledi.

TEC'ten yapılan açıklamada ise kapsülün Dünya yörüngesine döndüğünde aniden iletişim kaybedildiğini ve içindeki "malzemelerin" Pasifik'e çakılmasından bu yana kurtarılamadığını doğruladı.

Popular Mechanics'in haberine göre küller, kenevir bitkisi ve tohumlarından oluşan bir koleksiyonla birlikte kayboldu.