22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, 245 milyon dolardan fazla kripto para çalındığı ve aklandığı belirtilen uluslararası siber suç operasyonundaki rolünü kabul etti.

8. sınıfta okulu bırakan ve bir dönem Miami'de yaşayan Lam, kripto para sahiplerini sosyal mühendislik yöntemleriyle hedef alan suç ağıyla bağlantısının ortaya çıkmasının ardından, Washington DC'deki federal mahkemede RICO komplosuna katılmaktan suçunu kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı, Lam'ı kripto para çalmak ve ardından aklamak için sosyal mühendislik yöntemlerini kullanan uluslararası siber suç yapılanmasının elebaşı olarak tanımlıyor. En az Ekim 2023 ile Mayıs 2025 arasında faaliyet gösterdiği belirtilen yapılanmada ABD'nin farklı eyaletlerinden ve başka ülkelerden kişilerin yer aldığı ifade ediliyor.

Lam'ın internette “Anne Hathaway”, “$$$” ve “King Greavy” gibi takma isimler kullandığı, potansiyel kurbanların belirlenmesi ve operasyon içerisindeki farklı rollerin koordine edilmesinde aktif görev aldığı öne sürülüyor.

TEK SEFERDE 4.100'DEN FAZLA BİTCOİN ÇALDILAR

Davaya yansıyan en büyük hırsızlık ise 18 Ağustos 2024'te Washington DC'de gerçekleşti.

Savcılığa göre Lam ve ortakları, büyük miktarda kripto para sahibi bir yatırımcıyı hedef aldı. Ancak saldırı, doğrudan kripto para cüzdanının kırılmasıyla gerçekleştirilmedi. Şüpheliler bunun yerine sosyal mühendislik yöntemleriyle kurbanın güvenini kazanarak hesaplarına erişim sağladı.

2 şüphelinin Google ve kripto para borsası Gemini'nin temsilcileri gibi davrandığı ve kurbana hesaplarında güvenlik sorunu bulunduğunu söyledikleri belirtildi. Bu yöntemle kurbanın Google Drive hesabına erişmesini ve güvenlik kodlarını paylaşmasını sağladıkları öne sürüldü.

Elde edilen bilgiler sayesinde şüphelilerin kurbanın hesabına erişerek 4.100'den fazla Bitcoin'i transfer ettiği belirtildi. Bitcoinlerin çalındığı dönemdeki değerinin 230 milyon doların üzerinde olduğu ifade edildi.

Soruşturmanın kapsamı ise bununla sınırlı kalmadı. Genişletilen iddianamede, grubun Temmuz 2024'te başka bir kurbandan da 14 milyon doların üzerinde kripto para çaldığı belirtiliyor.

ÇALINAN MİLYONLAR LÜKS ARAÇLARA VE MALİKANELERE GİTTİ

Kripto paraların ele geçirilmesinin ardından grup, paranın kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli transfer yöntemleri kullandı. Savcılar, çalınan varlıkların bir bölümünün daha sonra nakde çevrilerek lüks harcamalarda kullanıldığını belirtiyor.

Lam'ın 30'dan fazla otomobil satın aldığı, bunlar arasında özel yapım Porsche, Lamborghini ve Ferrari modellerinin bulunduğu aktarıldı. Ayrıca yaklaşık 2 milyon dolar değerinde bir saat aldığı ve Miami'de lüks malikaneler kiraladığı ifade edildi.

Özel jetler, güvenlik görevlileri, lüks kıyafetler ve pahalı saatler de çalınan parayla finanse edilen harcamalar arasında yer aldı.

Ancak en dikkat çekici harcamalardan biri Los Angeles'ta gerçekleşti. Lam'ın bir gece kulübünde tek gecede yaklaşık 569 bin dolar harcadığı belirtildi. Adalet Bakanlığı ise suç ağı üyeleri ve bağlantılarının bazı gecelerde eğlence mekanlarında 500 bin dolara kadar para harcadığını ve 100 bin dolardan 3,8 milyon dolara kadar değişen fiyatlarda lüks araçlar satın aldığını açıkladı.

PARAYI GİZLEMEK İÇİN SQISHMALLOW OYUNCAKLARINI BİLE KULLANDILAR

Soruşturma sırasında ortaya çıkarılan yöntemler, operasyonun boyutunu da gözler önüne serdi.

Savcılara göre şüpheliler, çalınan paranın izini gizlemek için lüks kiralık evler, özel uçaklar ve paravan şirketlerden yararlandı. Bazı üyelerin lisanssız kripto para-nakit dönüşüm hizmetleri sunduğu da iddia edildi.

İddianamede yer alan en sıra dışı detaylardan biri ise yüklü miktarda nakdin ABD posta sistemi üzerinden Squishmallow peluş oyuncaklarının içine gizlenerek taşındığı iddiası oldu.

Bu yöntemlere ilişkin ayrıntıların iddianamede yer aldığı ve diğer sanıklar açısından henüz mahkeme tarafından kesinleşmediği unutulmamalı.

BÜYÜK VURGUNDAN YAKLAŞIK BİR AY SONRA YAKLANDI

Lam ve suç ortağı olduğu belirtilen Jeandiel Serrano, 2024 yılının Eylül ayında, 4.100'den fazla Bitcoin'in çalınmasından yaklaşık bir ay sonra gözaltına alındı.

Soruşturmacıların, suçluların kripto paraların izini gizleme çabalarına rağmen blockchain üzerindeki işlemleri takip ederek operasyonun bağlantılarını ortaya çıkardığı belirtildi.

Lam'ın Miami'de gözaltına alındığı, Serrano'nun ise kripto para hareketlerinin Kaliforniya'daki lüks bir mülke kadar takip edilmesinin ardından yakalandığı aktarıldı.

Daha sonra soruşturma genişledi ve toplam 18 kişi hakkında dava açıldı. Lam, davada suçunu kabul eden 11'inci sanık oldu.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Lam, 8 Eylül 2026'da Washington DC'deki federal mahkemede RICO komplosuna katılma suçunu kabul etti. Bu suçlama kapsamında kanunen 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Lam'ın ceza duruşması henüz yapılmadı. Bir sonraki durum duruşmasının 8 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Federal savcılar Lam'ı 245 milyon dolardan fazla kripto para çalan ve aklayan uluslararası suç ağının elebaşı olarak tanımlarken, davada yer alan diğer sanıklarla ilgili iddiaların ise hukuki süreç kapsamında değerlendirilmeye devam ettiği belirtiliyor.

Soruşturma, çevrim içi oyun platformlarında kurulan arkadaşlıklarla başlayan bir ağın, zamanla kripto para milyonerlerini hedef alan, görev dağılımı yapılmış uluslararası bir suç yapılanmasına dönüşmesini ortaya koydu. Kurbanları belirleyen kişilerden telefonla sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirenlere, para aklayanlardan fiziksel hırsızlıklara katıldığı öne sürülen kişilere kadar farklı rollerin bulunduğu belirtilen ağ, ABD tarihindeki en büyük kripto para hırsızlığı soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçti.