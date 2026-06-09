'Agropelo' adı verilen proje kapsamında toplanan saçlar temizlenip işlendikten sonra keçe benzeri tabakalar haline getiriliyor. Daha sonra bu örtüler bitkilerin çevresine yerleştiriliyor. Araştırmacılar, saç tellerinin oluşturduğu doğal bariyer sayesinde toprağın suyu daha uzun süre tutabildiğini ve buharlaşmanın önemli ölçüde azaltılabildiğini belirtiyor.

SU TÜKETİMİNİ AZALTIYOR

Projeyi yürüten ekibin paylaştığı verilere göre saçlardan üretilen örtüler, topraktaki su kaybını yüzde 71'e kadar azaltabiliyor. Aynı zamanda sulama için kullanılan su miktarında yüzde 48'e varan tasarruf sağlandığı ifade ediliyor. Kuraklık nedeniyle su kaynakları üzerindeki baskının arttığı bölgelerde bu sonuçların büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, insan saçının yalnızca nemi korumakla kalmadığını vurguluyor. Saç telleri zamanla parçalanarak toprağa azot, kalsiyum ve kükürt gibi bitki gelişimi için önemli besin maddeleri de kazandırıyor. Yapılan bazı saha çalışmalarında ürün veriminde yüzde 30'un üzerinde artış gözlemlendiği aktarıldı.

YÜZLERCE KUAFÖRDEN TOPLANIYOR

Projede kullanılan saçların büyük bölümü ülke genelindeki yüzlerce kuaförden temin ediliyor. Normal şartlarda çöpe giden tonlarca saç, bu sayede tarımsal üretimde kullanılan bir kaynağa dönüşüyor. Proje ekibi, yöntemin farklı ülkelerde de uygulanabileceğini ve kuraklıkla mücadelede düşük maliyetli bir alternatif sunabileceğini düşünüyor.

Günümüzde de büyümeye devam eden proje kapsamında kuaförlerden toplanan saçlar daha fazla tarım arazisinde kullanılmaya başlanıyor. Projeyi yürüten ekip, uygulamanın kuraklıkla mücadele eden farklı bölgelere yayılmasını hedeflerken, insan saçlarının tarımsal su tüketimini azaltmada etkili bir çözüm olabileceğini belirtiyor.

İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle su kaynaklarının giderek daha fazla baskı altında kaldığı bir dönemde, Şili'de uygulanan bu yöntem hem atıkların değerlendirilmesi hem de tarımsal su tüketiminin azaltılması açısından dikkat çeken örneklerden biri olarak gösteriliyor.