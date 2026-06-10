Zonguldak’ta vatandaşların şikayetleri sonrası Devrek Belediyesi tarafından bir işletme hakkında inceleme başlatıldı. Denetimlerde, bir işletmenin faaliyetleri sırasında oluşan talaş tozu ve dumanın çevreye kontrolsüz şekilde yayıldığı tespit edildi.

YOĞUN RAHATSIZLIĞA NEDEN OLUYOR

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde, söz konusu kirliliğin doğal yaşam üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı, ayrıca çevredeki konutlar ile iş yerlerinde yoğun rahatsızlığa neden olduğu ifade edildi.

191 BİN 868 LİRA CEZA KESİLDİ

İnsan sağlığını tehdit ettiği ve yaşam kalitesini düşürdüğü belirtilen durum nedeniyle işletme hakkında yasal işlem başlatılırken, 191 bin 868 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

BAKANLIK DA İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan, olayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da inceleme başlattığı bildirildi.

Açıklamada, çevre kirliliğine neden olan kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin sürdürüleceği vurgulanırken, ilgili firma hakkında mevzuatın öngördüğü en ağır idari yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.