Olay, Ereğli'ye bağlı Alı Mahallesi Köseağzı mevkisinde meydana geldi. Denize girmek yasak olmasına ve yapılan uyarılara rağmen denize giren 2 kişi, bir süre sonra dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. VATANDAŞLAR FARK ETTİ, YARDIMA KOŞTU Durumu fark eden vatandaşlar harekete geçti. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturan vatandaşlar, 2 kişiyi kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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