Okyanusun bu kusursuz yırtıcılarını düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen kan kokusu alan, acımasız ve sadece içgüdüleriyle hareket eden canlılar... Ancak bilim dünyası, köpekbalıklarının aslında sandığımızdan çok daha "cool", zeki ve hatta biraz da "caz sevdalısı" olduğunu kanıtladı.

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki köpekbalıklarının sosyal yaşam ya da hayattan zevk alma bakımlarından insanlardan aslında çok da farkı bulunmuyor.

İşte okyanusun derinliklerinde yaşayan bu gizemli canlılar hakkında duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacağınız 9 olağanüstü gerçek:

DÜNYANIN SONU GELSE BİLE YAŞARLAR

Dünya tarihi boyunca neredeyse her şeyin yok olduğu 5 büyük kitlesel imhayı da atlattılar. Deniz yaşamının %90'ını haritadan silen o meşhur "Büyük Ölüm" (Permiyen-Triyas yok oluşu) bile onları durduramadı. İklim krizleri, meteorlar, buzul çağları geçti; köpekbalıkları hala burada.

MATEMATİK YAPABİLDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Onları akılsız av makineleri sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Araştırmalar, köpekbalıklarının geometrik şekilleri ayırt edebildiğini ve hafızalarının bir yıla yakın süre bu bilgileri saklayabildiğini gösteriyor. Üstelik temel matematik yetenekleri var! Üç ile beş ya da dört ile yedi arasındaki miktar farkını anlayabiliyorlar.

GERÇEK BİRER CAZ HAYRANLARI

Evet, yanlış okumadınız. Sidney’deki Macquarie Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, Port Jackson köpekbalıklarının caz müziğine tepki verdiğini ortaya koydu. Havuzda caz müziği çalındığında beslenme noktasına yönelen bu canlılar, klasik müzik çalındığında ise ne yapacaklarını şaşırıp yanlış yerlere gittiler. Tarzları var diyebiliriz!

İNSANLAR GİBİ GÖBEK DELİKLERİ VAR

Her köpekbalığı yumurtlamaz. Boğa ve çekiç başlı köpekbalıkları tıpkı insanlar gibi yavrularını rahimde taşır ve onları bir göbek kordonuyla besler. Doğumdan sonraki ilk birkaç hafta, bu kordonun bıraktığı iz iyileşene kadar tıpkı bizim gibi bir göbek deliğine sahip olurlar.

TAHT OYUNLARI ANNE KARNINDA BAŞLIYOR

Kum kaplanı köpekbalıklarında hayatta kalma mücadelesi daha doğmadan başlıyor. Dişi köpekbalığının rahmindeki embriyolar, içeride sadece bir tane güçlü yavru kalana kadar kendi kardeşlerini yemeye başlar. "Kardeşini yemek" (adelfofaji) olarak bilinen bu vahşi strateji sayesinde doğan yavru, dış dünyaya inanılmaz derecede güçlü adımlarla merhaba der.

EN YAKIN ARKADAŞLARI BİLE VAR

Köpekbalıklarının yalnız kovboylar olduğunu unutun. Gri resif köpekbalıkları yıllarca aynı arkadaş grubuyla takılırken, genç limon köpekbalıkları sürü halinde yaşayıp birbirinden avlanma tüyoları öğreniyor. Hatta Simon ve Jekyll adında iki büyük beyaz köpekbalığının, okyanusta 6.000 kilometre boyunca birbirini hiç bırakmadan yan yana yüzdüğü kaydedildi.

VÜCUTLARI ASLINDA ZIMPARA KAĞIDI VE DİŞ

Köpekbalıklarının derisinde pul yoktur; bunun yerine dentikül adı verilen mikro dişçikler bulunur. Bu yapı sudaki sürtünmeyi sıfırlayarak jet gibi hızlanmalarını sağlar. Ters yöne doğru dokunursanız zımpara kağıdı hissi verir. Hatta 18. yüzyılda İtalyan zanaatkarlar, efsanevi Stradivarius kemanlarını pürüzsüzleştirmek için köpekbalığı derisi kullanıyordu!

KALP ATIŞINIZI HİSSEDEBİLİRLER

Köpekbalıklarının tam 8 duyusu vardır. Kafalarında bulunan ve Lorenzini Ampulleri adı verilen özel gözenekler sayesinde, zifiri karanlıkta bile kumun altına saklanmış bir avın kalp atışlarını (yaydığı mikro elektrik sinyallerini) algılayabilirler. Bu dahili pusula, onların Dünya'nın manyetik alanını kullanarak okyanusları aşmasına da yardım eder.

BİLDİĞİNİZ HEMEN HER ŞEYDEN DAHA YAŞLI

Gelelim en çarpıcı rekora... Fosiller, köpekbalıklarının atalarının 450 milyon yıldır bu gezegende olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama mı geliyor? Köpekbalıkları; Dünyadaki ilk ağaçlardan 60 milyon yıl, Satürn’ün o meşhur halkalarından 350 milyon yıl ve gökyüzüne yön veren Kutup Yıldızı’ndan tam 380 milyon yıl daha eski!