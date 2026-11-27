Pasifik Okyanusu’nun ortasında yalnızca deniz kuşlarına ev sahipliği yapan 2 küçük volkanik kara parçası, Fransa ile Vanuatu arasında giderek tırmanan diplomatik ve hukuki bir mücadelenin odağında yer alıyor.

Matthew ve Hunter adaları üzerindeki on yıllardır süren anlaşmazlık, Vanuatu’nun Fransa’ya karşı 2 ayrı uluslararası hukuk süreci başlatmasıyla yeni bir boyuta taşındı. Geçtiğimiz ay devreye giren tahkim süreci, Paris’in adaları çevreleyen devasa okyanus alanındaki hak iddialarını doğrudan tehdit ediyor.

Krizin merkezinde, neredeyse Almanya büyüklüğündeki 350 bin kilometrekarelik münhasır ekonomik bölge ile bu alandaki zengin balıkçılık sahaları ve su altı kaynakları bulunuyor.

Adalar nerede ve neden önemli?

Vanuatu’nun "Umaenupne" ve "Umaeneg" (veya Leka) olarak adlandırdığı Matthew ve Hunter adaları, Avustralya’nın doğusunda, Vanuatu takımadalarının hemen güneyinde yer alıyor. Toplam yüzölçümü yalnızca 1,3 kilometrekare olan bu 2 ada üzerinde kalıcı bir insan yerleşimi bulunmuyor.

Fransa, adaları ve çevre sularını kendi denizaşırı toprağı olan Yeni Kaledonya’nın bir parçası sayıyor. Vanuatu ise yerli halkının yüzyıllardır bu adalarla kültürel ve geleneksel bağları olduğunu vurgulayarak bölgenin en güneydeki ada topluluklarına ait olduğunu savunuyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Donald Rothwell, adaların kara parçası olarak değil, sağladığı deniz yetki alanları nedeniyle kritik olduğunu belirtiyor. Rothwell, "Bu adaların getireceği denizcilik hakları ve kaynak egemenliği, kara parçasının kendi değerini katbekat aşacaktır" değerlendirmesinde bulunuyor.

Fransa 3 bölgeyi yönetiyor

Pasifik’te Yeni Kaledonya, Fransız Polinezyası ile Wallis ve Futuna olmak üzere 3 bölgeyi yöneten Fransa, 1980 yılındaki bağımsızlığına kadar Vanuatu’yu İngiltere ile ortaklaşa idare ediyordu. Bağımsızlığın ardından Paris ve Londra arasında adaların aidiyeti konusunda yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen Vanuatu, tarihsel bağlarına dayanarak adalar üzerinde hak iddia etmeye başladı. Fransa ise bölgeye düzenli askeri seferler düzenleyip meteoroloji istasyonu kurarak fiili varlığını sürdürdü.

Son yıllarda diplomatik çözüm arayışları hız kazandı. Bu kapsamda 2025 yılında Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Vanuatu Başbakanı Jotham Napat bir araya gelse de somut bir uzlaşı sağlanamadı.

Hukuki Süreç: "Ada mı, kayalık mı?" tartışması

Vanuatu, hak iddiasını uluslararası hukuk zeminine taşıyarak iki kritik adım attı:

• Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başvurusu: Vanuatu, Ağustos ayında egemenliğinin tanınması için UAD’ye başvurdu. Ancak yargılamanın ilerleyebilmesi için Fransa’nın mahkemenin yetkisini kabul etmesi gerekiyor.

• BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) Tahkimi: Geçtiğimiz ay başlatılan ikinci süreçte Vanuatu, söz konusu kara parçalarının uluslararası hukuk kriterlerine göre "ada" değil, insan yaşamını destekleyemeyen "kayalık" statüsünde olduğunu savunuyor.

Bu hukuki tez kabul görürse adaların ekonomik değeri büyük ölçüde düşecek. Uluslararası hukuka göre kayalıklar yalnızca 12 deniz millik karasularına sahip olabiliyor; bu da Fransa’nın şu an hak iddia ettiği 350 bin kilometrekarelik devasa deniz alanının çok küçük bir kısmına denk geliyor.

Tarihlerinin bir parçası olarak görülüyor

Vanuatu Başbakan Yardımcısı Johnny Koanapo, UAD başvurusunun Fransa için "kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılığının sadece söylemden ibaret olmadığını kanıtlama fırsatı" olduğunu vurguladı.

Adaların sömürgecilik öncesi dönemden beri kendi tarihlerinin bir parçası olduğunu belirten Koanapo, "Bağımsızlığımızı kazandık ancak toprak bütünlüğümüzü henüz tamamlayamadık. Bu adaların geri alınması, sömürgecilikten kurtuluş sürecimizin tamamlanması anlamına gelecek" dedi.

Fransa cephesi ise adalar üzerindeki egemenliğinden vazgeçmeyeceğini net bir dille ifade ediyor. Fransız Dışişleri Bakanlığı Şubat ayında yaptığı açıklamada, çözümsüzlüğün iki ülke arasındaki deniz sınırlarının çizilmesini engellediğini ve balıkçılık ile bilimsel araştırmalarda hukuki belirsizlik yarattığını savunmuştu.

Uzmanlar, Vanuatu’nun hamlesini Pasifik’teki küçük ada devletlerinin küresel güçlere karşı uluslararası mahkemelerde daha iddialı bir tutum sergileme eğiliminin parçası olarak yorumluyor. Vanuatu daha önce de iklim değişikliği konusunda UAD’den emsal niteliğinde bir danışma görüşü alınmasına öncülük etmişti.

Bu girişim Yeni Kaledonya’daki Paris yanlısı siyasetçilerin tepkisini çekti. Fransa Ulusal Meclisi’ndeki Yeni Kaledonya temsilcilerinden Nicolas Metzdorf, uluslararası yargı kararlarını tanımayacaklarını belirterek, "Uluslararası örgütlerin ne diyeceği umurumda değil, ben ülkemin çıkarlarını savunuyorum" ifadelerini kullandı. Buna karşılık, on yıllardır Fransa’dan bağımsızlık talep eden Yeni Kaledonya’nın yerli Kanak bağımsızlık hareketi, Vanuatu’nun adalar üzerindeki hak iddiasını destekliyor.