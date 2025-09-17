İngiliz kanalı ITV'nin 'This Morning' programına katılan Cassidy, ilk belirtileri 14 yaşındayken okulda yüzme dersinde yaşadığını anlattı:

"Sudan çıktığımda göğsümün her yanı kabardı, yanıyor ve kaşınıyordu. Önce klora tepki sandım ama birkaç hafta sonra tekrar yaşandı. O günden beri duş, terleme ya da banyo fark etmiyor; suyla temas ettiğimde aynı şey oluyor."

DOKTORLAR YILLARCA CİDDİYE ALMADI

Cassidy, uzun süre doktorların şikayetlerini "basit bir döküntü" diyerek geçiştirdiğini söyledi:

"Yıllarca 'antihistamin al, geçer' dediler. Doktor doktor dolaştım ama teşhis konmadı. Taşınma sonrası yeni bir aile hekimi tüm kontrolleri yaptı, fotoğraflarımı inceledi ve sonunda 'su alerjisi' teşhisi koydu."

AGUAGENİK ÜRTİKER NEDİR?

Bu hastalıkta suyla temas eden kişilerde 20-30 dakika içinde kurdeşen benzeri kızarıklıklar ortaya çıkıyor. Belirtiler genellikle su teması kesildikten bir saat içinde kaybolsa da bazı durumlarda baş ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma gibi ek sorunlara yol açabiliyor.

Uzmanlar, suyun içindeki bazı maddelerin deriden geçerek bağışıklık sistemini tetiklediğini, alerjik reaksiyonu asıl bunların başlattığını düşünüyor.

TEDAVİSİ VAR MI?

Programda söz alan Dr. Zoe Williams, aguagenik ürtikerin henüz kesin bir tedavisinin olmadığını belirtti:

"Bazı kişilerde kendiliğinden kaybolabiliyor ama Erin gibi 10 yıldır bu rahatsızlığı yaşayanlarda düzelme ihtimali daha düşük. Yine de gelecekte tedavi seçeneklerinin geliştirilebileceğine dair umut var."