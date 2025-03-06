Hepimiz klavyedeki Shift tuşunu sıkça kullanıyoruz. Peki hiç bu tuşun kökenine ve adının neden "Shift" olduğunu merak ettiniz mi? Retro teknoloji uzmanı Ryan Senensky, bu soruya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt aradı. Yıllar öncesine ait makineleri videolarında sergileyen Senensky, 1990'lardan kalma bilgisayarlarının hala aynı Shift tuşuna sahip olduğunu gösterdi. Hatta 1983 yapımı Commodore 64 klavyesinde de Shift tuşunun bulunduğunu ve o dönemdeki "Shift Lock" tuşunun, günümüzdeki Caps Lock işlevine denk geldiğine dikkat çekti.

İKİ HARF TAKIMI ARASINDAKİ GEÇİŞİ SAĞLIYOR

1951 model bir Adler daktilosunu gösteren uzman isim ve Shift tuşunun mekaniğini açıkladı. Senensky, "Shift tuşuna bastığınızda harf kümesi taşıyıcısı aşağı kayar" O dönemde, daktilolarda küçük ve büyük harflerin ayrı setlerde bulunduğunu ve Shift'in de bu iki set arasında geçişi sağladığını vurguladı.

Sosyal medya kullanıcıları videoya farklı yorumlar yaparken bir kişi, Shift tuşunun gerçekten de iki harf takımı arasında geçiş sağladığını öğrenmenin şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Diğer izleyiciler de klavye tarihi hakkında ilginç bilgiler paylaştılar. Bir kişi, QWERTY düzeninin, daktiloların sıkışmasını engellemek için geliştirildiğini aktardı. Bu düzen, en çok kullanılan harfleri yayarak yazma hızını artırıyordu.