'CopenHill' adı verilen yapı, Kopenhag’daki Amager Bakke enerji santralinin üzerine inşa edildi. Tesis, yılda yaklaşık 440 bin ton atığı işleyerek enerji üretimi sağlıyor. Ancak binayı dünya çapında ünlü yapan detay yalnızca çöp işlemesi değil.

Binanın çatısında gerçek bir kayak pisti bulunuyor. Yapının eğimli üst kısmı yapay kayak yüzeyiyle kaplanırken bölgede yürüyüş parkurları, tırmanma alanları ve seyir noktaları da yer alıyor. Böylece endüstriyel tesis aynı zamanda halka açık sosyal yaşam alanına dönüştürülmüş durumda.

ÇATISINDA KAYAK YAPILIYOR

Kopenhag şehir merkezine yakın konumda bulunan yapı yaklaşık 85 metre yüksekliğe ulaşıyor. Çatısındaki kayak pisti ise yıl boyunca kullanılabiliyor. Kar olmadan kullanılabilen özel sentetik yüzey sayesinde ziyaretçiler yaz aylarında bile kayak yapabiliyor.

Tesisin en dikkat çeken taraflarından biri ise çevreci tasarımı oldu. Yetkililere göre burada işlenen atıklar doğrudan çöplüğe gönderilmiyor. Bunun yerine enerji üretim sürecinde değerlendirilerek binlerce evin elektrik ve ısınma ihtiyacına katkı sağlıyor.

Uzmanlar, tesisin gelişmiş filtre sistemleri sayesinde eski nesil çöp yakma tesislerine göre çok daha düşük emisyon ürettiğini belirtiyor.

ENDÜSTRİYEL TESİSİ TURİSTİK NOKTAYA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Danimarka’daki yapı son yıllarda dünyanın en sıra dışı mimari projeleri arasında gösteriliyor. Çünkü normalde halktan uzak tutulan ağır sanayi tesisleri burada sosyal yaşam alanıyla birleştirildi.

Bina özellikle turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Çatı bölümünde kayak yapan ziyaretçiler bir yandan Kopenhag manzarasını izleyebiliyor.

Mimarlık uzmanlarına göre proje, gelecekte sanayi yapılarının şehir yaşamına nasıl entegre edilebileceğine dair dikkat çeken örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.