İnsanoğlu gökyüzüne bakmaya başladığından beri tek bir soru gizemini korudu: Yaşam nasıl başladı? Bilim insanları bu sorunun cevabını Dünya’nın kadim kayalarında, okyanuslarında ve kimyasında arasa da, güçlü bir olasılık aksini iddia ediyor: Yaşam gezegenimizde başlamamış olabilir.

Yaşamın ilk tohumları uzayın derinliklerinden geldiyse? Dünya yaşamın doğduğu yer değil de, sadece onun filizlenip yeşerdiği kozmik bir sığınaksa?

YAŞAMIN TOHUMLARI UZAYDAN GELMİŞ OLABİLİR

Bu fikir bilim dünyasında panspermia olarak adlandırılıyor. Teoriye göre; mikroorganizmalar veya yaşamı oluşturacak temel kimyasal bileşenler; asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve diğer kozmik cisimlerle uzayda seyahat ederek Dünya’ya ulaşmış olabilir. İlk bakışta bilimkurgu gibi görünen bu düşünceyi modern bilim de dışlamıyor; çünkü evrenin su, karbon bazlı moleküller ve karmaşık organik bileşikler gibi yaşamın temel harcıyla dolu olduğunu biliyoruz.

YILDIZLARARASI ZİYARETÇİLER VE DAYANIKLI YOLCULAR

Bu teoriye olan ilgiyi artıran en somut olaylardan biri, 2017 yılında Güneş Sistemimizi ziyaret eden sıra dışı cisim 'Oumuamua oldu. Başka bir yıldız sisteminden geldiği kesinleşen bu ilk ziyaretçinin tuhaf şekli ve hareketleri, gök cisimlerinin sistemler arasında madde (ve potansiyel olarak yaşam) taşıyabileceği fikrini güçlendirdi. 'Oumuamua’da yaşam izine rastlanmadı ancak bu olay, uzak dünyalardan gelen maddelerin milyarlarca kilometre yol kat edip bize ulaşabileceğini kanıtladı.

Peki, canlı bir organizma bu kadar sert bir uzay yolculuğuna dayanabilir mi?

Şaşırtıcı bir şekilde, Dünya'daki bazı canlılar tahmin ettiğimizden çok daha dirençli. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) dışında yapılan deneyler; bazı bakteri ve mikroskobik canlıların yoğun radyasyona, dondurucu soğuğa ve uzay boşluğuna rağmen hayatta kalabildiğini gösterdi. Bu durum, kayaların derinliklerine gizlenmiş minik organizmaların kozmik yolculukları atlatabileceği ihtimalini doğuruyor.

UZAYDAKİ YAPI TAŞLARI VE SİMETRİ GİZEMİ

Dünya, oluşumunun erken dönemlerinde su ve organik bileşikler taşıyan yoğun bir asteroit bombardımanına maruz kalmıştı. Bilim insanları, bu çarpışmaların gezegenimize sadece su değil, ilk biyolojik materyalleri de getirmiş olabileceğine inanıyor.

Nitekim modern teleskoplar, uzayın derinliklerinde genetik bilginin depolanmasını sağlayan RNA'nın öncülü konumundaki glikolaldehit (basit bir şeker türü) gibi karmaşık organik moleküller tespit etti. Bu kimyasalların uzayda bulunması, yaşamı var eden formülün evrenin genelinde ortak olduğunu gösteriyor.

Bir diğer ipucu ise moleküllerin yöneliminde saklı. Doğadaki birçok molekülün "sağ elli" ve "sol elli" olmak üzere iki farklı ayna görüntüsü (kiralite) bulunur. İlginç bir şekilde, Dünya'daki yaşam neredeyse tamamen sol elli amino asitleri ve sağ elli şekerleri kullanır. Araştırmacılar, yaşamın neden bu özel moleküler desenleri seçtiğini araştırırken, uzaydaki kimyasal süreçlerin ve kozmik radyasyonun Dünya henüz var olmadan önce bu tercihi şekillendirmiş olabileceğini düşünüyor.

KOZMİİK BAĞLANTIMIZ ÇÖZÜLMÜŞ OLABİLİR

Panspermia teorisi, uzaylıların Dünya'da yaşamı başlattığını iddia etmez veya şu an için başka bir gezegenden canlı organizma geldiğine dair doğrudan bir kanıt sunmaz. Ancak bize çok daha geniş bir perspektif vadeder: Yaşam, milyarlarca kilometrelik kozmik bir yolculuğun eseri olabilir.

Eğer bu teori doğruysa, yeryüzündeki her canlı varlığın kökleri aslında derin uzaya uzanıyor demektir. Bu senaryoda yaşam sadece Dünya'ya değil, evrenin kendisine aittir.