Dünyaca ünlü bilim platformu ScienceAlert'de yayımlanan ve bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre insan nüfusu şu anki tüketim alışkanlıklarıyla birlikte Dünya'nın uzun vadede sağlayabileceği sürdürülebilir yaşam kaynaklarını aşmış durumda. İnsanlığın sadece tüketerek üremeye devam etmesi demek Dünya'nın sonunun yaklaşması demek olabilir.

İDEAL NÜFUSUN ÇOK ÜZERİNDE

Avustralya'da bulunan Flinder Üniversitesi'de çalışma yürüyen bilim insanları tarafından açıklanan verilere göre insanlığın fosil yakıtlar kullanması sayesinde Dünya'nın sürdürülebilir yaşam kaynakları genişletildi. Ancak bu sadece kısa vadede etkili oldu ve ekosistemler üzerindeki ağır baskı daha da arttı.

Yapılan çalışmada yer alan araştırmacılar, teknik olarak Dünya'nın 12 milyarlık insan nüfusunu barındırmaya yetecek kaynağı var. Ancak bu nüfus sürdürülebilirlik için çok fazla. Uzmanlar öre sürdürülebilir yaşam standartlarının devam etmesi için ideal nüfus 2,5 milyar ve şu anki sayımız buna kıyasla çok fazla.

Son yıllarda nüfus artış hızı yavaşlamış olsa da tüketim düzeyi iklim değişikliği, kaynakların azalması ve biyolojik çeşit kayıplarında artış gibi sebepler küresel risklerin tavan yapmasına neden oluyor. Bilim insanları kaynak üretimi, enerji tüketimi ve nüfus dağılımı konularında acil bir önlem alınması gerektiğinin de altını çizdi.