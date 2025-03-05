Bir ilişki veya aldatma durumu ortaya çıktığında, çiftler bu durumu farklı şekillerde ele alabilirler: bazıları tökezler, bazıları ise farkındalık ve pişmanlık içinde bununla yüzleşmeyi tercih eder ("Bir daha asla, söz veriyorum"). Ancak, Psychology Today medya kuruluşuna göre, seksolog Michael Castleman pişmanlık kavramını sorguluyor.

doctissimo'da yer alan haberde Castleman’a göre, pişmanlık yalnızca çiftlerin aldatılan partneri yatıştırmak amacıyla, aldatma sonrası çift terapisi almaya karar verdiklerinde devreye girer. Oysa gerçek durum farklı olabilir.

Uzman, sadakatsizliğin gerçek sebeplerini ve pişmanlık duygularını anlamak için Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya atıfta bulunuyor. Bu araştırma, evlilik dışı (ve dolayısıyla sadakatsiz) ilişkileri teşvik eden bir site üzerinden yapılan bir ankete dayanıyor. Ankete 190 kadın ve 1.464 erkek katıldı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı:

Katılımcıların yalnızca %10’u, ilişkilerinde bir sorun olduğunu belirtti; aslında %90’ı sadakatsizdi.

Çoğu katılımcı, partnerlerine son derece aşık olduklarını ifade etti.

Ancak ilişkilerinde "çok az" seks ve cinsel tatmin olduğunu söylediler.

Katılımcıların yarısı (%49), şu anda partnerleriyle cinsel olarak aktif olmadıklarını belirtti.

Çeyrek (%23) profesyonel danışmanlık alarak ilişkilerini iyileştirmeyi ve çiftler arasındaki cinsel bağı yeniden canlandırmayı denedi.

%80’i ilişkilerinin cinsel açıdan tatmin edici olduğunu söyledi.

%75’i, maceralarının duygusal açıdan tatmin edici olduğunu ifade etti.

Sadece %20’si, cinsel ilişkiye girdikleri için pişmanlık veya vicdan azabı duyduğunu belirtti.

Aldatmanın bir numaralı nedeni cinsel tatminsizlik

Aldatmanın başlıca nedeni cinsel tatminsizlik... Aldatma, can sıkıntısı, sevgi eksikliği, stres ve mesafe gibi birçok ilişkisel tatminsizliğin bir sonucu olabilirken, evlilik dışı ilişkilerin temelinde genellikle cinsel tatminsizlik yatmaktadır. Aldatanların büyük bir kısmı, kendilerini değer görmemiş, istenmemiş veya cinsel olarak tatmin edilmemiş hissettikleri için bu eyleme başvuruyorlar. Özellikle erkekler için (örneklemdeki çoğunluk erkekti) aldatma, hem cinsel hem de duygusal tatmin sağlama amacını taşıyor. Bu durumda, pişmanlık duygusu ise genellikle ikinci planda kalmaktadır.

Hayal kırıklığı, bir çiftte ele alınması gereken bir konu

Evlilik dışı ilişkilerde ortak bir paradoks bulunmaktadır: Pek çok ankete katılan kişi, aldatmayı ahlaki açıdan kınanması gereken ve ilişkiyi tehdit eden bir durum olarak görüyor. Ancak araştırmalar, evli kişilerin en az beşte birinin (%20) ve ilişkisi olanların daha büyük bir kısmının (%30-50) partnerini aldattığını kabul ettiğini ortaya koyuyor. (Bu oran, gerçekte daha düşük olabilir, çünkü birçok kişi bunu gizli tutuyor.)

Uzman, "İnsanları kınadıkları şeyleri yapmaya iten bir şey var," diyor. Kronik cinsel şikayetler, insanların ilişkilerini terk etmelerine yol açabilir; hatta cinsellik dışında ilişkilerinde mutlu hissediyor olsalar bile.

Bu, acı verici bir gerçek olsa da, ilişkilerde karşılaşılan zorluklarla yüzleşmek gerektiği bir durumdur. Uzman, "Çiftlerin bir seksoloğa başvurmasının başlıca nedenlerinden biri, hatta belki de tek nedeni, arzudaki kronik farklılıklardır," şeklinde açıklamada bulunuyor.

İyi haber şu ki, profesyoneller artık bu tür sorunlara oldukça aşina. Eğer kendiniz veya eşinizin cinsel tatminsizliği konusunda endişeleriniz varsa, hatayı yapıp pişman olmayı beklemek yerine, danışmanlık almak ya da önce bu konuda açıkça konuşmak daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir.