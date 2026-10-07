Aldatma çoğu zaman ilişkide yaşanan sorunlardan ziyade kişinin kendi içindeki tatminsizlik, özgüven eksikliği veya heyecan arayışıyla bağlantılı olabiliyor. Uzmanlara göre bazı durumlarda çift terapisi, sadakatsizliğin ardından güvenin yeniden kurulmasına yardımcı olabilir. Partnerini aldatan kişilerin ise yaptıklarıyla yüzleşmesi ve bu deneyimden ders çıkarması önem taşıyor.

Sadakatsizlik, ilişkilerin ve evliliklerin sona ermesinde önemli bir etken olabiliyor, ancak bir partnerin aldatması, ilişkinin mutlaka biteceği anlamına gelmiyor.

Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği'ne (AAMFT) göre, partnerlerden birinin sadakatsizliğinin ardından ilişkilerini sürdüren birçok çift bulunuyor. Hatta bazı çiftler, terapi sürecinin ardından daha güçlü ve daha yakın bir ilişki kurabiliyor.

Aldatmanın arkasında her zaman ilişki sorunları olmayabilir

O dönemde beni aldatan kişinin kötü ve bencil biri olduğuna karar vermiştim. Yaşadığım hayal kırıklığı, onun hakkında çok sert düşünmeme neden olmuştu, ancak cinsel terapist Vanessa Marin'e göre sadakatsizliğe yalnızca "iyi insan-kötü insan" çerçevesinden bakmak doğru değil.

Marin, insanların aldatma davranışını değerlendirirken olayın birçok farklı boyutu olabileceğini belirtiyor. Ona göre sadakatsizlik ciddi bir güven ihlali olsa da, aldatan herkesin "kötü insan" olarak değerlendirilmesi doğru değil.

Başka bir deyişle, insanlar yanlış davranışlarda bulunabilir, ancak tek bir davranış, bir kişinin bütün karakterini tanımlamak zorunda değil.

Peki insanlar partnerlerini neden aldatıyor?

Kendilerini ilişkide sıkışmış hissedebilirler

AAMFT'ye göre bazı insanlar, mevcut ilişkilerinden çıkamadıklarını düşündüklerinde sadakatsizliğe yönelebiliyor.

29 yaşındaki Gloria'nın yaşadıkları buna örnek gösterilebilir. Gloria, ilişkisinden birkaç kez ayrılmayı denediğini ancak partnerinin her seferinde birlikte kalmaları gerektiğini söylediğini anlattı. Partnerinin ayrıca kendisine "daha iyisini asla bulamayacağını" söylediğini belirtti.

Gloria, kendisini ilişkide sıkışmış hissettiğini ve başka bir erkeğin ilgisi karşısında bu çekime karşılık verdiğini söyledi.

Yaşananları kısa süre içinde partnerine anlatan Gloria, bunun ilişkinin sona ermesine yol açtığını belirtti.

Marin'e göre sadakatsizlik çoğu zaman bu kadar basit bir nedene indirgenemez. Çiftlerle çalışırken cinsel tatminsizlik veya karşılanmayan ihtiyaçlarla karşılaştığını söyleyen Marin, bunun her zaman temel neden olmadığını vurguluyor.

Bazı insanlar ilişkilerinde mutsuz oldukları için aldatırken, bazıları ilişkilerinden genel olarak memnun oldukları halde sadakatsiz davranabiliyor.

Kendilerini kaybolmuş hissedebilirler

Marin'e göre bazı insanların aldattığı sırada ilişkilerinde eksik olan bir şeyi aradığı düşünülse de durum her zaman böyle değil.

Bazen sorun doğrudan ilişkiyle değil, kişinin kendisiyle ilgili olabiliyor. AAMFT, sadakatsizlikle bağlantılı faktörler arasında düşük öz saygı ve kişinin kendisini değersiz hissetmesini de gösteriyor.

Marin, bazı insanların kendilerini kaybolmuş veya kendi benliklerinden kopmuş hissedebildiğini belirtiyor. Bu kişiler, içlerinde yaşadıkları boşluğu doldurmak ya da kendileriyle ilgili bazı sorunları anlamlandırmak için başka bir ilişkiye yönelebiliyor.

Dolayısıyla ilişkinin kendisinde belirgin bir sorun bulunmasa bile sadakatsizlik yaşanabiliyor.

Heyecan arayışı da etkili olabilir

Aldatılmak, aldatılan kişinin görünüşü, çekiciliği veya cinsel hayatıyla ilgili bir sorun olduğu anlamına gelmiyor.

Marin'e göre sadakatsizlik çoğu zaman cinsellikle bağlantılı olsa da, yeni birinden ilgi görmenin yarattığı heyecan da önemli bir rol oynayabiliyor.

Özellikle uzun süredir devam eden ilişkilerde yeni birinin yarattığı beklenmedik çekim, bazı kişileri sınırlarını aşmaya itebiliyor.

Bu nedenle aldatılma, aldatılan kişinin değeriyle ilgili bir yargı olarak görülmemeli. Daha çok sadakatsizliği gerçekleştiren kişinin kendi iç dünyasında yaşananlarla bağlantılı olabiliyor.

Partnerinizin sizi aldattığını öğrendiyseniz ne yapabilirsiniz?

Sadakatsizliği öğrenmek son derece yıkıcı olabilir. Marin, böyle bir durumla karşılaşan kişilerin yaşadıkları duyguları bastırmak yerine onları anlamlandırmak için terapi desteği alabileceğini söylüyor.

Aldatıldığınızda öfke, üzüntü, hayal kırıklığı ve güvensizlik yaşamanız son derece normal.

Ancak zaman içinde yaşananların sizin değerinizden çok partnerinizin davranışı ve kendi sorunlarıyla ilgili olabileceğini kabul etmek önemli.

İlişkiye devam edip etmeme kararı ise tamamen size ait.

AAMFT'ye göre bu karar verilirken tarafların ilişkiye bağlılığı, kültürel değerleri ve varsa çocuklar üzerindeki olası etkiler gibi faktörler göz önünde bulundurulabilir.

Çift birlikte kalmaya karar verirse terapi, güvenin yeniden kurulması ve ilişkinin yaşanan olayın ardından yeniden şekillendirilmesi konusunda yardımcı olabilir.

Partnerinizi aldattıysanız ne yapmalısınız?

Marin'e göre tek eşlilik, bağlılık ve güven sizin için önemli değerlerse ve bunlara aykırı bir davranışta bulunduysanız, yaşananları ciddi şekilde ele almak gerekiyor.

Sadakatsizlik sonrasında kişinin kendi davranışlarını anlaması, neden böyle davrandığını sorgulaması ve bunun başkaları üzerindeki etkisini değerlendirmesi önemli.

Duygularınızı ve davranışınızı kabul edin

Bazı insanlar ilişki yaşama niyetiyle yola çıkmaz. Hatta kendilerini böyle bir ihtimale açık olarak bile görmeyebilir.

Ancak iş seyahati, şehir dışı bir yolculuk veya başka birinin gösterdiği ilgi gibi beklenmedik bir durum, kişiyi daha önce düşünmediği bir noktaya sürükleyebilir.

Bunun önceden planlanmamış olması, davranışın sonuçlarını ortadan kaldırmaz.

Sadakatsizlik, ilişkide güvenin ihlal edilmesi ve kişinin kendi değerleriyle çelişmesi anlamına gelebilir. Bu nedenle aldatan kişinin de yaptığı davranışla yüzleşmesi ve ortaya çıkan zor duygularla baş etmesi gerekir.

Kendinizi tamamen kötü bir insan olarak görmeyin

Sadakatsizlik ciddi bir davranıştır ve yarattığı sonuçlar hafife alınmamalıdır. Ancak uzmanlar, kişinin kendisini tamamen değersiz veya kötü biri olarak tanımlamasının da sağlıklı olmadığını belirtiyor.

Gloria da aldatmanın ardından kendisini "kötü adam" konumunda hissettiğini anlattı.

Ona göre yapılanın ciddi bir hata olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ancak bu hatanın kişinin bütün karakterini tanımlamadığını da görmek önemli.

Başka bir ifadeyle, kötü bir davranışta bulunmuş olmak ile tamamen kötü bir insan olmak aynı şey değil.

Yaşananlardan ders çıkarın

Sadakatsizlik, kişinin kendisi ve ilişkileri hakkında önemli şeyleri fark etmesine de neden olabilir.

"Bir kere aldatan her zaman aldatır" düşüncesi bu nedenle her durum için geçerli olmayabilir.

Önemli olan, kişinin yaptığı davranışın sorumluluğunu alması, bunun başkaları üzerindeki etkisini anlaması ve gelecekte benzer bir durumun yaşanmaması için kendi davranışlarını değiştirmeye çalışmasıdır.

Gloria, yaşadığı deneyimin ardından ilişkiler konusunda kendisine daha fazla güvenmeyi ve kendi kararlarının arkasında durmayı öğrendiğini söyledi.

Daha önce bir partnerinin ayrılma kararından vazgeçirmesine izin verdiğini ve bunun sonucunda kendisine uygun olmayan kararlar aldığını belirten Gloria, artık aynı hatayı tekrarlamak istemediğini ifade etti.

Sadakatsizliğin ardından ilişkinin devam edip etmemesi kişisel bir karar olsa da, yaşananlardan ders çıkarmak hem aldatan hem de aldatılan kişi açısından gelecekteki ilişkiler için önemli bir adım olabilir.