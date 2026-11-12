Tarragona bölgesindeki Espluga de Francolí kasabasında bulunan Cova de la Font Major Mağarası'nda gerçekleştirilen araştırmalar, daha önce fark edilmeyen tarih öncesi çizimleri gün yüzüne çıkardı. Bazı ziyaretçilerin, ne kadar eski olduklarını bilmeden bu çizimlerin üzerine kendi isimlerini kazıdığı da belirlendi.

MAĞARA DUVARLARINDA 280 ÇİZİM TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, mağaranın farklı bölümlerinde yaptıkları incelemelerde hayvan figürleri, geometrik şekiller ve çeşitli semboller belirledi. Duvarlara kazınan çizimlerin bir kısmının at ve geyik gibi hayvanları tasvir ettiği görüldü.

Buzul Çağı'na uzanan bu eserlerin önemli bir bölümü, ilk bakışta fark edilmesi oldukça güç olan ince çizgilerden oluşuyor. Yüzeydeki doğal izlerle karışan gravürler, uzun süre ziyaretçilerin dikkatinden kaçtı.

TURİSTLER ÇİZİMLERİN ÜZERİNE İSİMLERİNİ KAZIMIŞ

Keşfin en şaşırtıcı ayrıntılarından biri ise mağarayı geçmişte ziyaret eden bazı kişilerin duvarlara bıraktığı yazılar oldu. Tarih öncesi gravürlerin bulunduğu yüzeylere kazınan isimler ve işaretler, binlerce yıllık eserlerin zarar görmesine neden oldu.

Uzmanlar, mağaradaki çizimlerin dönemin insanlarının yaşamına, çevrelerindeki hayvanlara ve sembolik anlatım biçimlerine ışık tuttuğunu belirtiyor. Yeni tespit edilen eserlerin belgelenmesi ve korunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Araştırmaya göre mağaranın turistik güzergâhında bulunan gravürler ilk kez 2019'da fark edildi. Yeni yayımlanan kapsamlı incelemede, 55'i hayvan tasviri olmak üzere toplam 280 çizim belgelendi. Eserlerin kesin yaşı henüz belirlenemese de araştırmacılar önemli bir bölümünün Üst Paleolitik döneme ait olduğunu değerlendiriyor.