5. Fugu (Balon Balığı)

Japon mutfağının bu tehlikeli lezzeti, siyanürden bin kat daha etkili olan tetrodotoksin adlı bir nörotoksin içerir.

Sadece yıllarca eğitim almış lisanslı şefler tarafından hazırlanabilir. Yanlış bir kesim, zehrin ete bulaşmasına, tüketen kişinin felç olmasına ve kalbinin durmasına neden olur.