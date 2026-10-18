Ülkenin Shenzhen kentinde faaliyet gösteren salonlarda müşteriler, masaj yaptırır gibi özel yataklara uzanıyor ve çalışanlar tarafından kaşınıyor. Bir saatlik hizmet için 300 yuan (yaklaşık 40 dolar) ücret alınıyor.

İNSANLARI KAŞIMAK İÇİN ÖZEL YÖNTEM GELİŞTİRDİ

32 yaşındaki Zhang Xiaoqiao, ilk salonunu mayıs ayında Shenzhen'in Baoan bölgesinde açtı. Gördüğü ilginin ardından haziran ayında Futian bölgesinde ikinci şubesini hizmete soktu. Suma adıyla faaliyet gösteren işletmelerde müşterilere yalnızca kaşıma hizmeti sunuluyor.

Çalışanlar, özel olarak tasarlanmış uzun ve sivri yapay tırnaklar kullanarak müşterilerin sırtını, kollarını ve vücutlarının farklı bölgelerini hafifçe kaşıyor. Hizmet, rahatlama ve daha iyi uyku sağlama amacıyla pazarlanıyor.

Zhang, bu alanda yerleşik bir uygulama bulunmadığı için kullanılan teknikleri kendisinin geliştirdiğini belirtiyor. İş fikrinin ise sosyal medyada bir kadının eşinin sırtını kaşıdığı videoyu görmesiyle ortaya çıktığı ifade ediliyor.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 70'İ ERKEK

Girişimcinin açıklamasına göre iki salonun aylık toplam cirosu yaklaşık 100 bin yuana, yani 15 bin dolara ulaştı. İşletmelerin başlangıç maliyetlerini karşılayacak gelir seviyesine eriştiği ve kâr etmeye başladığı bildirildi.

Salonlara hem kadınlar hem de erkekler başvururken müşterilerin yaklaşık yüzde 70'ini erkekler oluşturuyor. Zhang, bazı müşterilerin kaşınma deneyimini geleneksel masajdan daha rahatlatıcı bulduğunu ve bu nedenle tekrar geldiklerini söylüyor.

İki şubeyle faaliyet gösteren girişimci, işletmesini büyüterek Çin genelinde 100 salona ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca kaşıma hizmetinin ülkede ayrı bir meslek olarak tanınmasını istiyor.