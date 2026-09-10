İtalya’ya bağlı Sardinya adasının Nuoro bölgesinde yaşayan nüfusun, dünyada 100 yaş üzerindeki en yüksek insan oranına sahip "Mavi Bölge" alanlarından biri olduğu tespit edildi. Bölge halkının dış dünyadan izole şekilde kendi yetiştirdiği doğal ürünlerle beslenmesi ve aktif tarım yaşamı, asırlık ömrün temel nedeni olarak gösteriliyor.

SARDİNYA SAKİNLERİNİN ASIRLIK BESLENME LİSTESİNDE NELER VAR?

Adaya özgü farro tahılı, kabak, domates, kapari ve sızma zeytinyağı gibi antioksidan bakımından zengin gıdalar günlük öğünlerin ana omurgasını oluşturuyor.

Polifenol bileşikleri açısından zengin yerel kırmızı şarap tüketimi ile taze deniz ürünleri, hücresel yaşlanmayı yavaşlatan en kritik faktörler arasında sıralanıyor.

COĞRAFİ İZOLASYON UZUN ÖMRÜ NASIL ETKİLEDİ?

Nuoro eyaletinin engebeli yapısı ve geçmişteki ulaşım zorlukları, ada sakinlerini tamamen kendi ürettikleri gıdalarla beslenmeye mecbur bıraktı. Toprağı işleyerek fiziksel olarak sürekli aktif kalan halk, işlenmiş gıdalardan uzak durarak kronik hastalıklara karşı koruma geliştirdi.

MAVİ BÖLGELER MODELİ TURİZME NASIL YANSIYOR?

Adadaki turizm tesisleri, yüz yaşını aşan yerel halkın tükettiği özel gıdaları "Mavi Bölge" logosuyla menülerine dahil etmeye başladı. Gelen ziyaretçiler, yüksek polifenollü şaraplar ve antik tahıllarla hazırlanan menülerle uzun ömrü destekleyen beslenme modelini yerinde tecrübe edebiliyor.