Günlük yaşamda hafıza, pek çok zorlukla karşı karşıyadır. Sürekli dijital bilgilere maruz kalmak, bir görevden diğerine geçiş hızı ya da aynı anda birden fazla konuyla ilgilenme verilerin saklanmasını zorlaştırır.

Bu etkenler, yakın zamanda duyduğumuz bir ismi ihtiyaç duyduğumuzda hatırlayamamamıza açıklama getirebilir.

Psikanalist José Abadi'ye göre, stres ve duygusal gerginlik, günlük unutkanlıkta önemli bir rol oynuyor. Aşırı kaygı ile meşgul olan zihin, tek bir düşünceye odaklanmakta zorlanıyor.

Bilgiler doğru zamanda hatırlanmaz

Bilişsel dağılma olarak bilinen bu durum, kısa süreli belleğin sağlamlaşmasını engellediği için, ilgili bilgilerin doğru zamanda hatırlanmasını zorlaştırıyor.

Bazen isimleri unutmak, stres veya dikkat eksikliğinden değil, anomia adı verilen nörobilimsel bir durumdan kaynaklanır. Bu, belirli bir kelime hafızada kaydedilmiş olsa bile geçici olarak hatırlanamama durumudur.

Anomia, can sıkıcı bir durum olabilir ancak her yaşta görülebilir ve genellikle ciddi bir sağlık sorununa yol açmaz.

Ne zaman uzmana başvurulmalı?

Sinirbilimci María Roca, anomianın çoğu durumda müdahale gerektirmeyen normal bir beyin süreci olduğunu belirtiyor. Ancak, bu ataklar sıklaşır veya günlük yaşamı etkileyen bir boyuta ulaşırsa, nörolojik hastalıkların dışlanması için bir uzmanla durumun değerlendirilmesi faydalı olabilir.

İsimleri veya kelimeleri zaman zaman unutmak normaldir; ancak bazı belirtiler daha ciddi bir soruna işaret edebilir. Bu atakların sıklığı ve şiddeti, unutkanlığın bilişsel bir bozukluk mu yoksa basit bir dikkat dağınıklığı mı olduğunu belirlemede önemli bir rol oynar. Unutkanlık, iş performansını etkiliyorsa, günlük yaşantıda karmaşaya yol açıyorsa veya yönelim bozukluğu ile birlikte görülüyorsa, dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Uzmanlar, hafıza kayıplarının kalıcı hale gelmesi ve günlük aktivitelerin yerine getirilmesini zorlaştırması durumunda bir uzmana başvurulmasını öneriyor. Bu tür durumlar, yaşam kalitesini etkileyebilecek ve erken teşhis gerektiren bunama veya Alzheimer gibi rahatsızlıklarla ilişkili olabilir.