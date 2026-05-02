Dünya genelinde hastane kayıtları incelendiğinde ilginç bir detay göze çarpıyor: Eylül ayında doğumlar rekor kırıyor! Bu da hamileliklerin aralık sonunda zirve yaptığını gösteriyor. Yıllardır "soğuk hava ve kapalı mekanlar" ile açıklanan bu durumun arkasında, aslında evrimsel ve kültürel bir "kilit" yatıyor.

Evrimsel biyolog Scott Travers'a göre, diğer memelilerin aksine insanların kesin bir çiftleşme mevsimi olmamasının en büyük nedeni "gizli yumurtlama".

Diğer hayvanlarda doğurganlık koku veya fiziksel değişimlerle ilan edilir.

Doğurganlık belirgin değildir. Bu da cinselliği sadece üreme aracı olmaktan çıkarıp; eş bağını, güveni ve uzun vadeli sosyal iş birliğini güçlendiren bir araca dönüştürür.

129 ülkeden alınan Google Trends ve Twitter (X) verileri, "kış aşkı" teorisini çürüttü. Eğer sebep sadece mevsimler (soğuk/ışık) olsaydı, Güney Yarımküre'de kışın yaşandığı haziran ayında aramalar zirve yapmalıydı. Ancak sonuçlar bambaşka çıktı:

Hristiyan ülkeler: Yarım küre fark etmeksizin en büyük artış Noel haftasında yaşanıyor.

Müslüman ülkeler: Artışlar hava durumundan bağımsız olarak Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde yoğunlaşıyor.

Duygular mevsimleri yeniyor

Müslüman ülkelerdeki veriler en net kanıtı sundu. Ramazan ayı her yıl takvimde kaymasına rağmen, cinsel içerikli aramaların ve mutluluk puanlarının zirve yaptığı dönemler hep bayram haftalarıyla birlikte yer değiştiriyor. Yani bizi harekete geçiren şey güneşin açısı değil, kolektif ruh hali.

Mutluluk arzuyu getiriyor

Araştırmacılar Twitter verilerini analiz ederek ilginç bir sonuca ulaştı: İnsanların en mutlu, en rahat ve "kontrollü" hissetmedikleri tatil dönemlerinde cinsel ilgi tavan yapıyor.

Bayramların getirdiği huzur ve sosyal yakınlık, biyolojik saatimizi gölgede bırakıyor.

İnsan takvimi nasıl çalışır?

Her an hazırız: Yıl boyunca hamile kalabilme yeteneğimiz bizi diğer hayvanlardan ayırıyor.

Kültür birinci sırada: Bayramlar, tatiller ve dini ritüeller biyolojik dürtülerimizi tetikliyor.

Sosyal bağ: Cinsellik bizim için sadece üreme değil, bir "yakınlaşma" dili.