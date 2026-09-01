Çernobil Nükleer Santrali'ndeki kazanın ardından santral çevresinde insanların kalıcı olarak yaşamasının yasaklandığı ve girişlerin sınırlandırıldığı geniş bir alan oluşturuldu. On binlerce kişinin bölgeden ayrılmasıyla tarım, ormancılık, hayvancılık ve avcılık gibi insan faaliyetleri büyük ölçüde sona erdi. Aradan geçen yaklaşık 40 yılda doğa, terk edilen alanları yeniden kaplamaya başladı.

KURTLARIN YOĞUNLUĞU 7 KATTAN FAZLA

Bilim insanları, Çernobil çevresindeki koruma altındaki alanlarda kış aylarında hayvanların kar üzerinde bıraktığı izleri takip ederek büyük memelilerin yoğunluğunu araştırdı. 35 farklı güzergâhta toplam 315 kilometrelik mesafe incelendi ve kurtların yanı sıra geyik, karaca ve yaban domuzu gibi hayvanların izleri kaydedildi.

Sonuçlarda geyik, karaca ve yaban domuzu gibi hayvan yoğunluğunun bölge dışındaki doğal koruma alanlarıyla benzer seviyelerde olduğu görüldü. Kurtlarda ise çok daha çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Bölgede yaşayan kurtların yoğunluğunun karşılaştırılan diğer doğal alanlardan 7 kattan fazla olduğu belirlendi.

Araştırmacılara göre bu artışın önemli nedenlerinden biri insanların bölgeden çekilmesi. Avcılığın ve diğer insan faaliyetlerinin büyük ölçüde ortadan kalkması, kurtlara geniş bir yaşam alanı sağladı. Aynı zamanda bölgede geyik ve yaban domuzu gibi av hayvanlarının bulunması da kurt popülasyonunun gelişmesine katkıda bulundu.

İNSANLAR GİTTİ YABAN HAYATI GERİ DÖNDÜ

Bir zamanlar insanların yaşadığı tarım arazileri ve yerleşimlerin önemli bir bölümü zamanla orman ve doğal bitki örtüsüyle kaplandı. Bu değişim, yalnızca kurtların değil çok sayıda yabani hayvanın bölgede yeniden yayılmasına olanak sağladı.

Bugün Çernobil çevresinde kurtların yanı sıra Avrasya vaşağı, Avrupa bizonu, Przewalski atları ve farklı geyik türleri de yaşamını sürdürüyor. Bölgedeki radyoaktif kirlilik tamamen ortadan kalkmış değil ancak insanların oluşturduğu baskının azalması, büyük memelilerin sayısında dikkat çekici bir toparlanmayı beraberinde getirdi.

Bilim insanları bunun radyasyonun hayvanlar için zararsız olduğu anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Radyasyona maruz kalmanın bireysel hayvanların sağlığı ve genetik yapısı üzerinde etkileri olabileceğine yönelik araştırmalar devam ediyor. Buna rağmen Çernobil'de ortaya çıkan tablo, insan faaliyetlerinin ortadan kalkmasının yaban hayatı üzerinde ne kadar büyük bir değişim yaratabileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.