Fransa'nın Finistere bölgesinin ucunda yer alan Ouessant Adası'nda yaklaşık 400 siyah koyun, 400 hektarlık fundalık alanın doğal yapısının korunmasında rol oynuyor. Yaklaşık 50 yıldır sürdürülen yöntemle bölgede düzenli biçimde çim biçme veya makineyle temizlik yapılmıyor.

KOYUNLAR SERBESTÇE OTLUYOR

Adadaki koyunlar geleneksel yöntemlerle yetiştiriliyor. Sahiplerini ayırt etmek için kulakları işaretlenen hayvanlar, eylül ayının sonuna kadar ikişerli gruplar halinde bağlanıyor. Koyunları her gün ağıla götüren çobanlar bulunmazken, arazilerin bakımı için traktör veya benzeri araçlar da kullanılmıyor.

Koyunların otlaması, fundalıkların yoğun çalılıklara dönüşmesini engelliyor. Hayvanlar genç sürgünler, eğrelti otları, dikenli çalılar ve çeşitli odunsu bitkilerle beslenerek açık alanların korunmasına katkı sağlıyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK KOYUN IRKLARINDAN BİRİ

Ouessant koyunu, yaklaşık 46-49 santimetre omuz yüksekliği ve 11-20 kilogram ağırlığıyla dünyanın en küçük koyun ırkı olarak biliniyor. Hafif yapıları sayesinde hassas ve engebeli arazilerde toprağı fazla sıkıştırmadan hareket edebiliyorlar.

Irk, 20. yüzyılın başlarında daha verimli İngiliz koyunlarının yaygınlaşmasıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 1900 yılında yaklaşık 6 bin olan koyun sayısı 1920'de yarıya inerken, 1930'lu yıllarda adadaki varlığı tamamen sona erdi.

1970'li yıllarda başlatılan koruma çalışmalarıyla ırkın yeniden çoğaltılması için çalışmalar yürütüldü. 1976'da kurulan Ouessant Koyunu Yetiştiricileri Birliği de bu çalışmaların organize edilmesine katkı sağladı.

KUŞLAR VE BİTKİLER İÇİN YAŞAM ALANI OLUŞUYOR

Koyunların otlamasıyla fundalıkların açık kalması, yere yuva yapan kuş türleri için uygun yaşam alanlarının oluşmasını sağlıyor. Bölgede ayrıca kıyı koşullarına ve verimsiz topraklara uyum sağlayan bitkiler ile çeşitli böcek türleri bulunuyor.

Ouessant koyununun günümüzde tehdit altında olmadığı ve toplam popülasyonunun yaklaşık 3 bin olduğu belirtildi. Hayvanlar Ouessant Adası'nın yanı sıra Bretanya bölgesinin farklı noktalarında ve Fransa'nın diğer bölgelerinde de yetiştiriliyor.