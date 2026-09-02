Polonya'daki bir doğa koruma alanında bürokrasiye takılan su kanalı projesini kunduzlar iki gecede tamamladı. Hayvanların inşa ettiği doğal barajlar sayesinde bölge, 7 yıllık izin sürecine ve yapay inşaat çalışmalarına gerek kalmadan 2025 yılında eski sulak alan yapısına kavuştu.

KUNDUZLAR BÜROKRASİYİ NASIL DEVRE DIŞI BIRAKTI?

Klabawa Nehri'ni restore etmek amacıyla 2018 yılında hazırlanan proje, inşaat izinleri ve resmi onaylar nedeniyle yıllarca bekletildi.

Bölge yönetimi onay süreçlerini yürütürken alana yerleşen kunduzlar, insan müdahalesini beklemeden kanala kendi barajlarını kurdu. Zoolog Jiri Vlček, insanların bütçe ve izin süreçleri için yıllarca uğraştığı çalışmaları bir kunduzun sadece iki gecede bitirebildiğini belirtti.

MİLYONLARCA DOLARLIK TASARRUF NASIL SAĞLANDI?

Hayvanlar, geçmişte askeri birlikler tarafından bölgeyi kurutmak amacıyla inşa edilen eski bir ıslah kanalını baraj alanı olarak seçti. Doğru noktaya kurulan setler sayesinde bölgede yapay bir mühendislik çalışması yapılmasına gerek kalmadı.

Brda Doğa Rezervi İdaresi Başkanı Bohumil Fischer, kunduzların bu doğal müdahalesiyle günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 30 milyon Çek kronu (1 milyon doları aşkın) tutarında kamu kaynağının korunduğunu açıkladı.