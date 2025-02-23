İngiltere’deki Imperial College London bünyesinde çalışan Profesör José R. Penadés ve ekibi, süper mikropların (superbug) antibiyotiklere karşı nasıl direnç geliştirdiğini anlamaya yönelik bir araştırma yürütüyordu. Ancak mikropların türler arası yayılma mekanizmasını çözmek büyük bir zorluktu.

Google’ın geliştirdiği “co-scientist” adlı yapay zeka aracıyla yapılan test, bilim dünyasında adeta şok etkisi yarattı. Profesör Penadés, yapay zekaya temel bir araştırma sorusu yöneltti. Co-scientist, yalnızca 48 saat içinde doğru hipotezi ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda bilim insanlarının daha önce düşünmediği dört farklı hipotez daha sundu.

BİLİM İNSANLARI İÇİN TEHDİT Mİ YOKSA FIRSAT MI?

Araştırmanın sonucunda mikropların farklı virüslerden aldıkları “kuyruklar” sayesinde konakçıdan konakçıya geçtiği keşfedildi. Bu bulgu, antibiyotik direncinin nasıl yayıldığını anlamada büyük bir dönüm noktası olabilir.

Profesör Penadés, yapay zekanın bilim insanlarının yerini alacağına dair kaygıları anladığını, ancak bunun bir tehditten çok büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. "Yapay zeka, araştırmacıların yerine geçmekten çok, onların daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak bir araç olabilir" dedi.

Bu tür teknolojilerin, tıp ve biyoteknoloji başta olmak üzere birçok alanda devrim yaratabileceği düşünülüyor. Yapay zekanın hız ve doğrulukla çalışabilmesi, gelecekte hastalıkların daha hızlı teşhis edilmesini ve tedavi yöntemlerinin hızla geliştirilmesini mümkün kılabilir.

Profesör Penadés, “Bu gerçekten olağanüstü bir şey. Kendimi Şampiyonlar Ligi finalinde oynuyormuş gibi hissediyorum” diyerek yaşanan gelişmenin önemini vurguladı.