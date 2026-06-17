Dünya nüfusunun neredeyse %90'ının sağ elini kullandığını biliyor muydunuz? Çevremizde solakların azınlıkta olması her zaman genetik bir rastlantı gibi görüldü. Ancak Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının imza attığı son araştırma, insanlık tarihinin bu en büyük gizemlerinden birini aydınlattı: Sağ elini kullanma eğilimimiz tek bir genden ibaret değil; iki ayak üzerine kalkmamızın ve beynimizin büyümesinin doğrudan bir sonucu...

Saygın bilimsel dergi PLOS Biology’de yayımlanan ve antropoloji profesörü Thomas A. Püschel liderliğinde yürütülen bu çalışma, insan el tercihiyle ilgili köklü hipotezleri ilk kez tek bir evrimsel çerçevede kanıtlamayı başardı.

41 primat türü ve devasa "el" testi

Oxford ekibi, sadece insanları incelemekle kalmadı; maymunlar ve insansı maymunlar da dahil olmak üzere tam 41 farklı türden 2.025 primatın kavrama verilerini masaya yatırdı. Beslenmeden alet kullanımına, beyin büyüklüğünden yaşam alanına kadar onlarca değişken gelişmiş bir evrimsel modelle (Bayesçi model) analiz edildi.

Araştırmada türlerin el eğilimini ölçmek için Ortalama El Tercihi Endeksi (MHI) adı verilen bir ölçek kullanıldı:

Primatlar (Şempanzeler, Maymunlar): Neredeyse tamamının MHI değeri sıfıra yakın çıktı. Yani doğada belirgin bir el tercihi yoktu.

İnsanlar: MHI değeri 0,76 gibi çok güçlü bir sağ el eğilimini gösterdi. İnsanlık, tüm primat dünyasında istatistiksel olarak tek bir eli (sağ eli) böylesine ezici çoğunlukla seçen tek tür olarak kayıtlara geçti.

Sağ el devrimi: 2 büyük aşama: Peki insanlık bu noktaya nasıl geldi? Bilim insanları bu evrimsel kırılmayı iki büyük aşamayla açıklıyor:

Milyonlarca yıl önce insan ataları iki ayak üzerinde yürümeye başladığında, kollarından daha uzun bacaklara sahip oldu. Bu değişim, elleri yürümek veya dallara tutunmak gibi mekanik bir zorunluluktan kurtararak özgürleştirdi. Hareket yükünden kurtulan eller; nesne taşıma, karmaşık aletler yapma ve vücut diliyle iletişim kurma gibi daha "profesyonel" görevler için evrimsel bir baskıya maruz kaldı.

Beynin büyümesi ve "homo" cinsinin doğuşu

Eller özgürleşti, ancak asıl büyük kırılma beynimizin büyümesiyle yaşandı. Araştırma ekibi, soyu tükenmiş insan türlerinin el tercihlerini simüle ettiğinde büyüleyici bir tabloyla karşılaştı:

Ardipithecus ve Australopithecus (Erken Atalar): Tıpkı bugünkü büyük maymunlar gibi, sağ eli çok hafif, belirsiz bir şekilde tercih ediyorlardı.

Homo Ergaster ve Homo Erectus: Büyük bir beyne sahip olan bu ilk "Homo" cinsleri sahneye çıktığında, sağ el kullanma eğilimi aniden dik bir grafik çizerek yükseldi.

Homo Sapiens (Modern İnsan): Neandertaller ve ardından gelen modern insanla birlikte beyin hacmi zirveye ulaştı ve sağ el tercihi bugünkü %90'lık ezici gücüne kavuştu.