Şili’ye bağlı Juan Fernandez Takımadaları'nda yer alan Robinson Crusoe Adası, 19. yüzyılın sonlarında zorlu doğa koşullarında kurulan bir balıkçı yerleşiminden, günümüzde uluslararası alanda tanınan bir ekoturizm merkezine dönüştü. İzole konumu ve sert iklim şartlarıyla bilinen adaya ilk olarak 1877 yılında Şilili yerleşimciler ile Avrupalı göçmenler yerleşti. San Juan Bautista kasabasını kuran ilk topluluk, geçimini Cumberland Körfezi’nde yürütülen geleneksel ıstakoz avcılığı ve denize dayalı özyönetim modeliyle sağladı. KORUMA ODAKLI BİZ TURİZM MODELİ GELİŞTİRDİLER Zaman içerisinde balıkçılık altyapısını geliştiren ada sakinleri, gelir kaynaklarını çeşitlendirerek doğa koruma odaklı bir turizm modeli geliştirdi. Yerel halk tarafından yönetilen mevcut turizm faaliyetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler sunuluyor: Koruma altındaki deniz alanlarında Juan Fernandez deniz ayısı ile birlikte gerçekleştirilen rehberli dalış turları. İskoç denizci Alexander Selkirk’in gözlem yaptığı değerlendirilen Selkirk Seyir Tepesi'ne (Mirador de Selkirk) düzenlenen doğa yürüyüşleri. Sürdürülebilir balıkçılık standartlarına göre avlanan ada ıstakozuna dayalı mutfak kültürü. Hala uygulanan çevre koruma esaslı ve kendine yeten kalkınma modeli sayesinde ada, günümüzde küresel ölçekte dikkat çeken macera ve ekoturizm destinasyonları arasında yer alıyor.

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