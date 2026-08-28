Nepal’de Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde etkili olan sel felaketinde can kaybı 538’e yükselirken, ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti. Selin ardından kaydedilen görüntülerde, iki kişinin Narayani Nehri’nde bulunan vefat etmiş bir kadının kulaklarındaki küpeleri çıkarıp çalması dikkat çekti. İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Nepal merkezli Khabarhub’un haberine göre, olayın ardından güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Yetkililer, 27 Ağustos’ta Bharatpur Büyükşehir Belediyesi-1 bölgesinde, Pokhara Otobüs Terminali yakınlarında iki şüphelinin kimliğini belirleyerek yakaladı. 25 VE 38 YAŞLARINDA Şüphelilerin 25 yaşındaki Madan Gurung ve 38 yaşındaki Umesh Chaudhary olduğu açıklanırken şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi. Polis, sel felaketi sırasında yaşanan olayı sert şekilde kınarken, afet ortamından yararlanarak gerçekleştirilen yağmalama ve insanlık dışı davranışlara kesinlikle izin verilmeyeceğini bildirdi. SELDE CAN KAYBI 538’E ULAŞTI Öte yandan Nepal’in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 538’e yükseldiği bildirildi. Felaketin ardından bölgede arama-kurtarma ve yardım çalışmaları sürerken, selin neden olduğu yıkımın boyutları da gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

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