Gülnur SAYDAM

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2.5 yıl geçti ama enkaz altından çıkmayan ve hiçbir yerde bulunamayan kimi çocuk kimi genç kimi yaşlı onlarca kişi var. Birçok kez Meclis’te araştırılması için soru önergesi verilen bu hayati konu AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Kayıp yakınları defalarca Ankara’ya gidip yetkililerle görüşmeye çalıştı. Bazen dinleyen olsa da çoğu zaman kapılar yüzlerine kapandı. Yetmezmiş gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Depremde bir çocuk dahi kaybolmamıştır” açıklaması yaptı. Ailelerin ise üzüntüden ciğerleri delindikçe delindi.

DNA İLE TESPİT EDİLİYOR

Aile Bakanlığı yok saysa da resmi rakamlara göre; yakınların bildirdiği 142 kişi 6 Şubat depremleri sonrası kayboldu. Kayıp Büro Amirliğindeki albümlerde de 16 bin kimliği belirsiz cenazenin fotoğrafı yer alıyor.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı 16 bin cenaze içinden 20’ye yakın cenazeyi DNA taraması ile yakın ailelerine teslim edebildi. Yakınlarına teslim edilen cenazelerin artık bir mezarlığı bulunuyor.

ORGAN MAFYASI ŞÜPHESİ

Ailelerin aklından çıkmayan bir diğer konu ise organ mafyası. Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı organ kaçakçısı İsrailli Boris Wolfman’ın eski şirketinin deprem bölgesinde sahra hastanesi kurduğu ortaya çıkmıştı. Rabin Medical isimli şirketin, İsrail Devlet Bakanlığı tarafından Boris Wolfman ve organ çetesi ortaklarının faaliyet gösterdiği hastane olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu nedenle kayıp yakınları, organ mafyası ihtimalinin de acilen araştırılmasını istiyor.

Acilen ‘Doğal Afet Bakanlığı’ kurulmalı

Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği (DEMAK) Başkanı Selahattin Kaban; SÖZCÜ’ye konuştu: “Deprem, sel, yangınlar gibi sürekli afetlerle savaş veren bir ülkeyiz. ‘Doğal Afet Bakanlığı’ kurulması acil ve önemli. Ve bu bağımsız bir yapı olmalı. Deneyimli ve donanımlı personelin çalışması lazım. Dernek olarak mücadele etmek yetmiyor.”