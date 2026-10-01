Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, belediye işçisi Mehmet Çelik, temizlik yaptığı sırada bulduğu, içerisinde yaklaşık 400 bin TL değerinde 6 bilezik ve banka kartlarının olduğu çantayı polise teslim etti. Polis ekipleri, kimlik bilgilerinden ulaştıkları çantanın sahibi Bahadır Çevikyiğit’e eşyaları eksiksiz teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan temizlik personeli Mehmet Çelik, Gebze Millet Bahçesi’nde akşam temizliği yaptığı sırada bir ağacın altında sahipsiz çanta buldu. Çantayı kontrol eden Çelik, içerisinde bilezikler ve banka kartları olduğunu fark etti. Çantayı vardiya amirine teslim eden Çelik, durumu polise bildirdi.

6 BİLEZİĞİ VE BANKA KARTLARI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri, çantadaki kimlik bilgilerinden sahibinin Bahadır Çevikyiğit olduğunu belirledi. Kısa sürede ulaşılan Çevikyiğit, olay yerine gelerek çantasını teslim aldı. Çantada bulunan yaklaşık 400 bin TL değerindeki 6 bilezik ve banka kartları eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Mehmet Çelik ve çantanın sahibi Bahadır Çevikyiğit birlikte fotoğraf çektirdi.