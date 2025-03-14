Zeka nedir? Bu, basit bir cevabı olan sıradan bir soru gibi gelebilir ama Oxford İngilizce Sözlüğü bu kelimeyi "anlama kapasitesi" olarak tanımlar. Ancak bu tanımın kendisi modern dünyada giderek daha önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu kapasiteyi pratik olarak uygulayabilme ölçütümüz azalırsa ne olur?

SON 10 YILDAKİ KRİTİK DÜŞÜŞ

Financial Times'tan John Burn-Murdoch'un kaleme aldığı yazısından yola çıkarak son on yılda insan zekasında tam olarak buna benzer bir şeyin yaşandığına dair kanıtlar artıyor.

Elbette hiç kimse insan beyninin temel biyolojisinin bu çok kısa zaman diliminde değiştiğini iddia edemez. Ancak, bir dizi testte, ortalama bir kişinin akıl yürütme ve yeni sorunları çözme yeteneği 2010'ların başında zirveye ulaşmış gibi görünüyor ve işte o zamandan beri düşüşte.

COVID, BOZULMAYI MASKELEDİ

OECD'nin verilerine göre 15 yaşındaki bireylerde yapılan analizlere göre okuma, matematik ve fen testlerindeki performanslarını ölçen uluslararası kıyaslama testi olan PISA'nın son analiz turu yayınlandığında, odak noktanın Covid salgınının eğitimi bozmadaki rolüne yönelmesi anlaşılabilir bir durumdu. Ancak bu, daha uzun vadeli ve daha geniş bir bozulmayı maskeledi.

Uzun vadeli, çünkü üç dersin de puanları 2012 civarında zirveye ulaşma eğilimindeydi. Birçok durumda, 2012 ile 2018 arasında pandemiden etkilenen yıllara göre çok daha fazla oranda düşüşler yaşandı. Ve daha geniş anlamda, akıl yürütme ve problem çözme ölçütlerindeki bu düşüş sadece gençlerle de sınırlı değil. Yetişkinler de benzer bir örüntü gösteriyor ve OECD'nin yetişkin becerilerindeki eğilimlerin amiral gemisi değerlendirmesinin geçen yılki güncellemesinde tüm yaş gruplarında düşüşler görülüyor.

Önemi göz önüne alındığında, insan dikkati veya zihinsel kapasite üzerine uzun vadeli araştırma da yapılmıştır. Ancak nadir bir istisna var:

1980'lerden bu yana her yıl, Geleceği İzleme Çalışması 18 yaşındakilere düşünme, konsantre olma veya yeni şeyler öğrenme konusunda zorluk çekip çekmediklerini soruyor. Zorluk bildiren lise son sınıf öğrencilerinin payı 1990'lar ve 2000'ler boyunca sabit kaldı, ancak 2010'ların ortasında hızla yükselmeye başladı.

Bu dönüm noktası yalnızca zeka ve akıl yürütme testlerindeki performansa benzemesi nedeniyle değil, aynı zamanda daha geniş bir gelişmeyle çakışması nedeniyle de dikkat çekici: bizim sürekli olarak çevrimiçi erişilebilen bilgilerle değişen ilişkimiz.

Burada baktığımız şeyin bir kısmı muhtemelen metinden görsel medyaya doğru devam eden geçişin bir sonucu olacak - ekranlarımıza takıntılı bir şekilde zaman harcayan "okuma yazma sonrası" bir topluma doğru kayma.

Okumanın azalması kesinlikle gerçek - 2022'de geçen yıl (2021'de) kitap okuduğunu bildiren Amerikalıların oranı yarının altına düştü.

Ancak özellikle dikkat çekici olan, bunu çoğu ülkede sayısal beceri ve diğer problem çözme biçimlerinin uygulanmasında azalan performansla birlikte görmemiz.

YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER DAHA ÇOK GERİLEDİ

Özellikle çarpıcı bir diğer istatistikte, "ifadelerin geçerliliğini gözden geçirirken ve değerlendirirken matematiksel akıl yürütmeyi kullanamayan" yetişkinlerin oranı yüksek gelirli ülkelerde ortalama %25'e ve ABD'de %35'e çıktı.

Dolayısıyla okumanın düşüşüne daha az, zihinsel odaklanma ve uygulama için insan kapasitesindeki erozyona daha çok bakıyor gibiyiz.

Dijital medyanın toplumsal etkileriyle ilgili tartışmaların çoğu akıllı telefonların ve sosyal medyanın yükselişine odaklanıyor. Ancak odaklanmış düşünme için insan kapasitesindeki değişim daha temel bir şeyle örtüşüyor: bilgiyle olan ilişkimizdeki değişim.

Sınırlı web sayfalarından sonsuz ve sürekli yenilenen bir bildirim bombardımanına geçtik. Artık web'de aktif olarak gezinmek ve tanıdığımız insanlarla etkileşim kurmak için çok fazla zaman harcamıyoruz, bunun yerine bir içerik seliyle karşı karşıyayız. Bu, kendi kendine yönlendirilen davranıştan pasif tüketime ve sürekli bağlam değiştirmeye geçişi temsil ediyor.

ENTELEKTÜEL KAPASİTE AZALMADI AMA...

Araştırmalar, dijital teknolojilerin aktif, kasıtlı kullanımının genellikle zararsız hatta faydalı olduğunu buluyor. Oysa son yıllarda yaygınlaşan davranışlarımızın, sözel bilgileri işleme yeteneğimizden, dikkat-odaklanma-çalışma belleği ve öz düzenlemeye kadar her şeyimizi etkilediğini gösterdi.

İyi haber şu ki, temeldeki insan entelektüel kapasitesi kesinlikle azalmamış. Ancak sonuçlar hem potansiyelin hem de uygulamanın bir işlevidir. Çoğumuz için dijital ortam ikincisini engelliyor.

*** Financial Times