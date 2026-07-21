Detroit’teki otomotiv fabrikalarından Şenzen’deki lojistik depolarına kadar küresel sanayi sahalarında yeni nesil bir çalışan profili mesaiye başlıyor. Ancak yerlerini bu otomasyon teknolojisine kaptırma riskiyle yüzleşen insan çalışanlar, mücadele etmeden geri çekilmemekte kararlı. Güney Kore’deki Hyundai tesislerinde başlayan son grev, insan iş gücü ile ileri robotik teknolojiler arasındaki mücadelenin en somut çatışmasına sahne oluyor.

ÜETİM HATLARI YARI YARIYA DURDU

Haziran ayının sonlarında Kore Metal İşçileri Sendikasına (KMWU) bağlı binlerce taban çalışanı, Hyundai'nin üretim tesis genelinde 25 binden fazla insansı robot konuşlandıracağını açıklamasının ardından grev yetkisi yönünde oy kullandı. Müzakerelerin tıkanması üzerine başlayan eylemler, fabrikadaki üretim çarklarını neredeyse durma noktasına getirdi.

Wall Street Journal (WSJ) tarafından aktarılan bilgilere göre işçiler, pazartesi gününden itibaren her vardiyada dört saat boyunca iş bırakma eylemi yürütüyor. Bu durum, üretim hatlarının mesai süresinin yarısında tamamen atıl kalmasına neden oluyor.

135 MİLYON DOLARLIK GELİR KAYBI RİSKİ

Grevin ekonomik bilançosu şimdiden ağırlaşmış durumda:

Üretim Kaybı: İşi yavaşlatma eyleminin yaklaşık 5.000 aracın imalatını aksatması bekleniyor.

Finansal Bilanço: Üretimdeki aksamanın Hyundai'nin satış gelirlerinde yaklaşık 135 milyon dolarlık bir kayıp yaratacağı öngörülüyor.

Sendika yönetimi, otomotiv devinin geri adım atmamakta direnmesi halinde grev süresini uzatarak, eylemi tam zamanlı bir greve dönüştürerek veya her iki yöntemi birlikte uygulayarak baskıyı artırabileceklerini belirtti.

ÇALIŞMA TARİHİNDE BİR İLK

Söz konusu eylem, özel olarak insansı robot teknolojisine karşı başlatılan ilk geniş çaplı işçi mobilizasyonu olması bakımından sanayi tarihinde kritik bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Anlaşmazlığın odağında, Hyundai bünyesinde yer alan Boston Dynamics tarafından geliştirilen "Atlas" modeli iki ayaklı robotlar yer alıyor. Yaklaşık 1,88 metre boyunda olan ve 50 kilograma kadar yük taşıyabilen bu gelişmiş insansı robotların, montaj ve üretim hatlarına aşamalı olarak entegre edilmesi planlanıyor.

"OTOMASYON BAŞLAMADAN ÖNLEM ALMALIYIZ"

Robotlar henüz fabrikalarda fiilen göreve başlamamış olsa da sendika temsilcileri, grevin temel amacının otomasyon süreci tam anlamıyla ivme kazanmadan önce işçilere kendi şartlarını müzakere edebilme gücü kazandırmak olduğunu vurguluyor.

KMWU Genel Sekreteri ve başmüzakereci Byun Jun-hwan, WSJ'ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli koruma ve güvence mekanizmalarının şimdiden yürürlüğe girdiğinden emin olmak için hazırlıklı olmak zorundayız."

SENDİKANIN TALEPLERİ

Grevdeki çalışanların ve sendikanın şirket yönetiminden sunduğu temel talepler şunlardır:

Yapay Zeka Güvencesi: Yapay zeka ve otomasyona karşı istihdam garantisi sağlanması.

Kar Payı İkramiyesi: Hyundai'nin kar marjını yansıtan daha yüksek oranda ikramiye ödenmesi.

Maaş Düzenlemesi: Saatlik ücret sisteminden sabit maaşlı çalışma modeline geçilmesi.

Onay Yetkisi: İnsansı robotların üretim hatlarına dahil edilmesinde çalışanlara nihai karar ve onay hakkı tanıyan resmi bir protokol imzalanması.