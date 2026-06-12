Asya’nın teknoloji üssü Çin, yapay zekayı etten kemikten kurtarıp metal gövdelere büründürdüğü insansı robot pazarında ezber bozan bir fiyat savaşı başlattı.

China Daily gazetesinin yayınladığı son rapora göre, bu cihazların maliyetlerinin yerle bir olması, robotların fabrikalardan çıkıp evlerimize ve günlük ticari uygulamalarımıza sızmasının önündeki tüm sinsi engelleri kaldırdı.

1.280 Euroya insansı robot

Maliye ve teknoloji koridorlarında şok dalgaları yaratan yeni nesil Çinli robot modelleri ve şaşırtıcı başlangıç fiyatları şöyle listelendi:

Unitree Robotics (R1 Modeli): Robotik dünyasının öncülerinden Unitree, kısa süre önce tanıttığı fütüristik insansı robotu R1 için sadece 3.430 Euro'luk (yaklaşık 183 bin lira) bir başlangıç fiyatı belirledi. Bu rakam, şirketin bugüne kadar ürettiği en ucuz ve en gelişmiş model olarak kayıtlara geçti.

Noetix Robotics (Bumi Modeli): Sektörde asıl depremi Noetix firması yarattı. Şirket, ev ve ofis işlerine yardımcı olması için tasarladığı Bumi isimli insansı robotunu sadece 1.280 Euro (yaklaşık 68 bin TL) gibi akılalmaz bir fiyat etiketiyle piyasaya sürdü.

Booster Robotics (K1 Serisi): Üst düzey siber motor becerilere sahip olan K1 serisini tanıtan firma, başlangıç fiyatını 3.820 Euro (yaklaşık 204 bin TL) olarak ilan ederek rekabete dahil oldu.

Astribot (T1 Endüstriyel Model): Fiyatlardaki bu agresif düşüş sadece ev tipi robotları değil, ağır sanayide çalışan işçi robotları da vurdu. Gelişmiş endüstriyel model Astribot T1, 11.500 Euro'luk (yaklaşık 615 bin TL) başlangıç fiyatıyla alıcı buluyor. Bu rakam, benzer endüstriyel robotların birkaç yüz bin euroya satıldığı dondurucu eski döneme kıyasla tam bir siber çöküşü ve demokratikleşmeyi temsil ediyor.

Üretim arttıkça fiyatlar neden çakılıyor?

Burada muazzam bir endüstriyel tezat yatıyor; zira teknoloji normal şartlarda daha karmaşık hale geldikçe fiyatının artması beklenir. Ancak internet ekonomisi ve yapay zeka uzmanı Guo Tao, bu paradoksun arkasındaki siber denklemi şöyle açıklıyor:

Üretim hatlarındaki sismik artış ve devasa teslimat hacimleri, şirketlerin astronomik araştırma, geliştirme (AR-GE) ve ilk kurulum maliyetlerini çok daha fazla sayıda birime yaymalarına olanak tanıyor. Sonuç olarak ürün başına düşen maliyet radikal bir şekilde aşağı çekiliyor.

Sektörün en prestijli analiz platformu GGII’nin fütüristik tahmin verilerine göre; Çin’deki insansı robot sevkiyatları 2025 yılında 14.400 adet gibi mütevazı bir seviyedeyken, içinde bulunduğumuz 2026 yılında üretimin 100.000'i, hatta 200.000 adedi aşarak küresel bir üretim patlamasına dönüşeceği hesaplanıyor.

Robot işçiler geliyor

Sektörün kazandığı bu sarsıcı ivme ve güç, dünyaca ünlü otomobil üreticilerinin de iştahını kabarttı. Ağır fabrika işçiliğini sıfırlamak ve üretim hatlarını tamamen otonom hale getirmek isteyen Tesla, Mercedes-Benz, Changan, SAIC, XPeng ve GAC gibi küresel devler, kendi programları, stratejik ortaklıkları veya milyar dolarlık ortak girişimleri aracılığıyla insansı robot projelerine tam gaz destek vermeye başladı.

Finansal analistler ve gelecekbilimciler, fiyatlardaki bu düşüş eğiliminin ve üretim hatlarındaki geometrik artışın devam etmesi durumunda, insansı robotların sadece fabrikalarda kalmayacağını; çok kısa bir süre içinde genel pazara sızarak temizlikten çocuk bakımına kadar günlük hayatımızın en sıradan parçası haline geleceğini öngörüyor. Devrim kapımızı çalmakla kalmıyor, içeri girmek için pencereleri zorluyor.