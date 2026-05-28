Fraunhofer IIS ile Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı iş birliğinde geliştirilen yapay zekâ destekli mobil robot asistan, havalimanında yolculara bilgi vermek amacıyla test edildi.

İnsan benzeri robot; park alanları, restoranlar ve kontuarlar gibi konularda yolcuların sorularını yanıtladı. Farklı dillerde iletişim kurabilen sistemin, sözlü soruları anlayıp cevap verebildiği belirtildi.

Araştırmacılar, geliştirdikleri sistemi tamamen cihaz üzerinde çalışan bir “Edge AI” çözümüne dönüştürdü. Böylece verilerin internet veya bulut sistemlerine aktarılmadan işlenmesi sağlandı. Uzmanlar, bu yöntemin veri güvenliği ve dijital egemenlik açısından önemli avantaj sunduğunu ifade etti.

Sistem; çok dilli ses tanıma modeli, yerel büyük dil modeli (LLM) ve ses üretim teknolojilerinin birleşiminden oluşuyor. Kullanıcıların soruları önce metne dönüştürülüyor, ardından yerel yapay zekâ sistemi tarafından analiz edilerek sesli yanıt veriliyor.

Nürnberg Havalimanı Basın Sözcüsü Christian Albrecht, projeyle yolculara yenilikçi bir deneyim sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Fraunhofer IIS’te görev yapan Axel Plinge ise geliştirilen sistem sayesinde verilerin ne aktarıldığını ne de depolandığını belirterek, bunun güvenlik açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Projede ayrıca insanların robotlarla etkileşim biçimleri ve yoğun alanlarda sistem performansının nasıl şekillendiği de araştırılıyor.