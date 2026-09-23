Çin'in güneyindeki Liuzhou kentinde 12 Eylül'de açılan 14 bin metrekarelik tesis, UBTech'in Walker S ve Cruzr robotlarının üretimine ayrıldı. Şirket, tesisi insansı robotlara yönelik ilk akıllı fabrikası olarak tanımlıyor. Fabrikanın tasarlanan kapasitesi yılda 10 binden fazla robot üretmek. Bu da üretim hattının tam kapasiteye ulaşması halinde yaklaşık her 10 dakikada bir tamamlanmış robot çıkarabileceği anlamına geliyor.

Burada önemli bir ayrım bulunuyor. Söz konusu 10 bin robotluk kapasite ve 10 dakikalık üretim süresi, tesisin tasarım hedeflerini ifade ediyor. Bu rakamlar, UBTech'in üretimi yıl boyunca kesintisiz olarak bu seviyede sürdüreceği anlamına gelmiyor.

Robotlar, robot üretiminde görev alıyor

“Robotların robot üretmesi” ifadesi, fabrikanın içinde insansı robotların baştan sona başka bir insansı robotu monte ettiği anlamına gelmiyor.

Üretim hattında hassas montaj işlemlerinin önemli bölümü hâlâ özel otomasyon sistemleri, işbirlikçi robot kolları, manipülatörler, döner istasyonlar ve insan çalışanlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Buna karşın UBTech'in insansı ve tekerlekli robotları da üretim sürecinin belirli aşamalarında görev yapıyor.

Tekerlekli Cruzr Y1 ve Cruzr S2 modelleri; malzemelerin yüklenmesi ve boşaltılması, bileşenlerin ayrıştırılması, tesis içerisinde taşınması ve farklı üretim istasyonlarına malzeme ulaştırılması gibi işlerde kullanılıyor.

Yani fabrikadaki robotlar, diğer robotların üretiminde doğrudan rol oynuyor ancak tüm montaj işlemini tek başlarına gerçekleştirmiyor.

Üretim sürecinin sonunda ise kalite kontrol aşaması geliyor. Tamamlanan her robot, dört saatten uzun süren testlerden geçiriliyor. Ardından otomotiv fabrikalarında kullanılan aydınlatma tünellerine benzer bir sistemde 360 derecelik dış görünüm kontrolü yapılıyor.

Bir insansı robotun üretiminde 2 binden fazla farklı özellikte vida kullanıldığı da belirtiliyor.

Binlerce robot nerede depolanacak?

Fabrikanın dikkat çeken özelliklerinden biri de üretim sonrasında ortaya çıkacak depolama ihtiyacına yönelik çözüm.

UBTech, geleneksel depolama sistemlerine kıyasla alan kullanımını yüzde 50'den fazla artırdığını belirttiği otomatik bir dikey depo sistemi geliştirdi. Şirketin açıklamasına göre yalnızca 65 metrekarelik alana 112 robot yerleştirilebiliyor.

Depolama ve üretim alanları arasındaki taşıma işlemlerinde ise AGV'ler, sürücüsüz forkliftler ve diğer otomatik araçlar kullanılıyor.

Tesis ayrıca farklı robot modellerinin aynı anda üretilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı.

Walker S serisi, başta otomotiv olmak üzere endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilen iki ayaklı insansı robotlardan oluşuyor. Robotlar; parça taşıma, inceleme, manipülasyon ve lojistik gibi görevler için tasarlanıyor.

Cruzr modelleri ise iki ayak yerine tekerlekli yapıya sahip ve daha çok lojistik ile hizmet uygulamalarına yönelik geliştiriliyor.

Böylece bazı robotlar, yalnızca fabrikada çalışmakla kalmıyor; kendileriyle aynı üretim ekosisteminde yeni robotların ortaya çıkmasına da katkıda bulunuyor.

Amaç artık prototip üretmek değil, seri üretim

Liuzhou'daki tesisin asıl önemi, yalnızca büyük bir fabrika kurulmuş olması değil. UBTech burada insansı robotların seri üretilebileceğini göstermeye çalışıyor.

İnsansı robotlar son yıllarda çoğunlukla tanıtım videolarında, gösterilerde ve sınırlı pilot projelerde gündeme geldi. Bir robot prototipi geliştirmek ile binlerce robotu standartlaştırılmış bir üretim süreciyle art arda üretmek aynı şey değil.

UBTech'in yeni fabrikası, bu ikinci aşamaya geçiş için tasarlanmış durumda.

Çin'in güçlü elektronik ve otomotiv tedarik zinciri de bu süreçte önemli bir avantaj sağlıyor. Batarya, motor, dişli kutusu, rulman, elektronik bileşen ve sensör gibi parçaların ülkedeki geniş üretim ağı içerisinden tedarik edilebilmesi, insansı robotların üretim maliyetlerini düşürme açısından önem taşıyor.

Şirket, bu altyapının küçük ölçekli üretimden daha yüksek hacimli üretime geçişi kolaylaştırabileceğini düşünüyor.

Büyük üretim kapasitesi, bu robotlar için aynı ölçekte bir pazar olduğu anlamına gelmiyor.

Çin'deki robot üreticileri, gösteriler ve pilot projelerin ötesinde gerçek ticari talep oluşturmak zorunda. Dolayısıyla Liuzhou'daki fabrika yalnızca “daha fazla robot üretme” girişimi değil; insansı robotların gerçekten seri üretilebilen ticari ürünlere dönüşüp dönüşemeyeceğinin de test edildiği bir aşama.

UBTech'in yaklaşımı ise dikkat çekici bir döngü oluşturuyor: İnsansı robotların gelecekte fabrikalarda çalışacağı uzun süredir konuşuluyor. Şirket, bu geleceği beklemek yerine robotlarını üreten fabrikanın içine robotları şimdiden yerleştirmeye çalışıyor.