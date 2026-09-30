John F. Kennedy, ABD’nin Gerald R. Ford sınıfındaki ikinci uçak gemisi. Virginia eyaletindeki Newport News tersanesinde inşa edilen gemi, 29 Eylül’de tersaneden ayrılarak Norfolk Deniz Üssü’ne doğru hareket etti. Geminin ABD Donanması’na resmi teslimatının ise 2027 ilkbaharında yapılması planlanıyor.

100 BİN TON AĞIRLIĞINDA

John F. Kennedy yaklaşık 337 metre uzunluğa ve 100 bin ton ağırlığa sahip. Uçuş güvertesinin genişliği yaklaşık 78 metreyi buluyor. Ford sınıfındaki gemiler, hava kanadı ve görev yapısına bağlı olarak 75'ten fazla hava aracını taşıyabilecek kapasitede tasarlandı.

Geminin hareket etmesini sağlayan sistemin merkezinde iki nükleer reaktör bulunuyor. Bu sayede geleneksel yakıtla çalışan gemiler gibi sık sık yakıt ikmali yapmak zorunda kalmadan uzun süre görev yapabiliyor. Ford sınıfının azami hızı ise 30 knotun, yani saatte yaklaşık 55 kilometrenin üzerinde.

John F. Kennedy'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de uçakların havalanma sistemi. Eski uçak gemilerindeki buharlı mancınıklar yerine EMALS adı verilen elektromanyetik sistem kullanılıyor. Sistem, savaş uçaklarını güvertede kısa mesafede hızlandırarak havaya fırlatıyor.

Gemide ayrıca mühimmatın alt bölümlerden uçuş güvertesine taşınmasını sağlayan gelişmiş mühimmat asansörleri bulunuyor. John F. Kennedy'de tahrik, elektrik üretimi, mühimmat taşıma ve uçak operasyonlarını kapsayan 23'ten fazla yeni teknoloji kullanılıyor. ABD Donanmasına göre bu yenilikler, önceki Nimitz sınıfına kıyasla uçakların göreve gönderilme hızını yüzde 33'e kadar artırabilecek.

2027'DE RESMEN TESLİM EDİLECEK

Geminin yapımı bugün yaklaşık yüzde 98 seviyesini geçmiş durumda. Ağustos 2026'da dört günlük kabul testlerini tamamlayan John F. Kennedy, 29 Eylül'de ön kabul aşamasına geçerek Newport News tersanesinden ayrıldı ve Norfolk Deniz Üssü'ne hareket etti.

Kalan çalışmalar ve testler tamamlandıktan sonra yaklaşık 10 yıldır inşa edilen dev uçak gemisinin 2027 ilkbaharında ABD Donanmasına resmen teslim edilmesi planlanıyor.