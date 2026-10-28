Tillamook Kaya Feneri, 21 Ocak 1881'de hizmete girdi. O dönem Batı Kıyısı'nın en pahalı deniz feneri olan yapı, zorlu hava koşulları nedeniyle 1957'de kapatıldı. Oregon kıyılarından yaklaşık 2 kilometre uzaktaki kayalık bir ada üzerine inşa edilen fener, bugün Ulusal Tarihi Yerler Kayıt Listesi'nde yer alıyor. 1980-1999 yılları arasında ise anıt mezar olarak kullanıldı.

İnşaat sırasında büyük tehlikeler yaşandı

Tillamook Kaya Feneri'nin inşası için 1878'de ABD Kongresi tarafından karar alındı, fenerin yapılacağı kayalık ada, hem konumu hem de sert hava koşulları nedeniyle büyük zorluklar barındırıyordu.

İlk keşif çalışmalarını yürüten deniz feneri inşaatçısı John R. Trewavas, kayalıkta ayağının kayması sonucu yükselen sulara kapılarak denize düştü. Trewavas'ın cansız bedenine bir daha ulaşılamadı.

İnşaatta çalışan işçiler de ağır koşullarla mücadele etti. Öncelikle fener için alan açmak amacıyla kayanın tepesi patlatıldı. Ocak 1880'de, çalışmaların başlamasından yaklaşık 4 ay sonra, şiddetli bir fırtına çıktı. Dev dalgalar, işçilerin aletlerini, su depolarını ve erzaklarını denize sürükledi.

Tarihi kayıtlara göre işçilerin tamamı hayatta kaldı. Yeni erzakların gelmesi için 2 haftadan uzun süre beklemek zorunda kaldılar.

Bir gemi kazası daha yaşandı

Deniz fenerinin inşası 500 günden fazla sürdü. Çalışmaların tamamlanmasına yalnızca birkaç hafta kala, Lupatia adlı yelkenli mavna yoğun sis nedeniyle kayalıklara çarparak battı.

Kazadan kurtulan olmadı. Gemideki 16 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Olaydan sağ kurtulan tek canlı ise bir köpekti.

Batı Kıyısı'nın en pahalı feneriydi

Tillamook Kaya Feneri, 21 Ocak 1881'de resmen hizmete açıldı. Yapının maliyeti 125 bin dolara ulaştı. Bu tutar, feneri o dönemde ABD'nin Batı Kıyısı'nda inşa edilen en pahalı deniz feneri yaptı.

Anakaradan uzak konumu ve sert hava koşulları, fenerin işletilmesini son derece güçleştiriyordu.

İlk iki yıl boyunca dört deniz feneri bekçisi dönüşümlü olarak görev yaptı. Bekçiler, 42 gün çalışıp 21 gün izin yaptıkları bir düzende çalışıyordu.

1897'de deniz fenerini anakaraya bağlamak amacıyla bir telefon hattı kuruldu. Ancak şiddetli fırtınalar kabloları defalarca kopardı. Bu nedenle telefon bağlantısı girişiminden vazgeçildi.

Şiddetli fırtına fenerde büyük hasara yol açtı

21 Ekim 1934'te meydana gelen güçlü bir fırtına, deniz fenerinde ciddi hasara neden oldu. Rüzgârın hızı saatte 175 kilometreye kadar ulaştı.

Fırtına sırasında fenerin Fresnel merceği parçalandı. Kulenin korkuluklarının bazı bölümleri yıkılırken denizden yapıya ulaşmayı sağlayan iniş platformu da ağır hasar gördü.

Yıllar boyunca fırtınalara ve zorlu deniz koşullarına karşı mücadele eden deniz feneri, sonunda 1957'de hizmet dışı bırakıldı.

Fenerin son bekçisi Oswald Allik'ti. Allik, görevini tamamlamadan önce deniz fenerinin seyir defterine son kaydını düştü.