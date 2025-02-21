Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için kendisini geliştirmeye ve bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından erişim sağlanan platformda birbirinden farklı özellikler yer alırken, DM' ye yeni özellikler eklendi. İşte yeni özelliklerin detayları...

1. Mesaj Çeviri: Dil Bariyerini Aşın

Instagram kullanıcıları artık 99 farklı dilde gelen mesajları anında çevirebilecekler. Bu özellik, dünya çapındaki arkadaşlarınızla iletişim kurmayı çok daha kolay hale getiriyor. Dil engellerini ortadan kaldırarak, küresel çapta daha verimli sohbetler yapılmasını sağlıyor.

2. Müzik Paylaşımı: Favori Şarkılarınız Artık Sohbetinizde

Instagram, sohbetlerde müzik paylaşma özelliğini sunuyor. Kullanıcılar, 30 saniyeye kadar müzik parçalarını doğrudan sohbetlerine ekleyebilecekler. Bu sayede, favori şarkılarınızı arkadaşlarınıza veya grup sohbetlerinize hızlıca gönderebilirsiniz.

3. Mesaj Sabitleme: Önemli Mesajlar Her Zaman Üstte

Grup sohbetlerinde özellikle önemli mesajları kaybetmek istemeyen kullanıcılar için "mesaj sabitleme" özelliği devreye giriyor. Artık önemli mesajlarınızı sohbetin en üst kısmına sabitleyebilir ve bu mesajlara kolayca erişebilirsiniz.

4. Mesaj Zamanlama: İletişim Zamanınızı Planlayın

Instagram’ın yeni zamanlama özelliği sayesinde, kullanıcılar mesajlarını önceden hazırlayarak 29 gün sonrasına kadar belirli bir tarihte otomatik olarak gönderebilecekler. Bu, özellikle farklı zaman dilimlerinde yaşayan kişilerle iletişim kuranlar ve özel günleri hatırlatmak isteyenler için oldukça pratik bir seçenek.

5. QR Kod ile Grup Sohbetlerine Davet Etme: Kolay Katılım

Artık grup sohbetlerine katılmak daha hızlı ve kolay. Kullanıcılar, arkadaşlarını grup sohbetlerine davet etmek için QR kodları oluşturup paylaşabilecekler. Bu yenilik, katılımcı eklemeyi pratik ve sorunsuz hale getiriyor.

Meta'nın sunduğu bu yeni DM özellikleri, kullanıcıların Instagram üzerinden daha etkili ve rahat iletişim kurmasına olanak tanıyor. Sosyal medya deneyiminizi geliştiren bu özellikleri keşfederek sohbetlerinizi daha eğlenceli ve verimli hale getirebilirsiniz.