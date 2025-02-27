Instagram, milyonlarca kişinin tercih ettiği popüler bir sosyal medya platformu. Ancak son günlerde, çok sayıda kullanıcı Instagram Reels’ta karşılaştığı rahatsız edici içeriklerden şikayetçi. Kullanıcılar, "Instagram'a ne oldu?" sorusunu soruyor.

HASSAS İÇERİKLER DOĞRUDAN GÖRÜNTÜLENİYOR

Birçok Instagram kullanıcısı, sosyal medya ve forumlar aracılığıyla Instagram Reels’ta şiddet ve cinsel imgeler içeren içeriklerle karşılaştığını belirtti. Kullanıcılar, "Hassas İçerik Kontrolü" özelliğini etkinleştirdikleri halde, kanlı içerikler dahil olmak üzere birçok rahatsız edici videoyu gördüklerini paylaştı.

META AÇIKLAMA YAPTI

Meta, Instagram Reels akışında önerilmemesi gereken içeriklerin gösterilmesinin sebebinin bir hata olduğunu ve bu hatanın düzeltildiğini duyurdu. Meta sözcüsü, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bazı kullanıcıların Instagram Reels akışlarında önerilmemesi gereken içerikleri görmelerine neden olan bir hatayı düzelttik. Bu hata için özür dileriz." ifadelerine yer verdi.