Instagram, kısa video formatı Reels için yeni bir özellikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre platform, Reels videolarını kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak kaydıracak bir işlev üzerinde çalışıyor.

TikTok’a rakip olarak geliştirilen Reels, Instagram’ın en çok kullanılan özelliklerinden biri haline geldi. Milyonlarca kullanıcı her gün saatlerini bu kısa videolarda geçiriyor. Yeni geliştirilen "otomatik kaydırma" özelliği ise bu süreçte kullanıcıya fiziksel müdahalede bulunmadan video geçişi yapma imkânı sunacak.

MENÜDEN SEÇEBİLECEKSİNİZ!

Özellik, Reels izleme ekranında sol alt köşede yer alan üç noktalı menü üzerinden aktif hâle getirilebilecek. Menüye eklenecek “Otomatik Kaydırma” seçeneği, kullanıcı tarafından açıldığında sistem videoları kendiliğinden bir sonrakine geçirecek. İzlenen video bittiğinde, başka bir işleme gerek kalmadan sıradaki video otomatik olarak oynatılacak.

TEST AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Otomatik kaydırma işlevi şu an için sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak testlerin başarılı olması halinde yakın zamanda daha geniş çapta kullanıma açılması bekleniyor.

Instagram yetkilileri, kullanıcı deneyimini artıracak bu tür yenilikleri sunmaya devam edeceklerini belirtirken, özellik aktif hâle geldiğinde kullanıcılara bilgi verileceği kaydedildi.