Sosyal medya devi Instagram, platformdaki içerik kirliliğinin önüne geçmek ve emek hırsızlığını engellemek amacıyla radikal bir değişikliğe gitti. Başkalarına ait içerikleri izinsiz veya düzenli olarak yeniden paylaşan hesaplara yönelik kısıtlamalar genişletildi. Artık "orijinal olmayan" gönderiler, Instagram’ın öneri sisteminden tamamen çıkarılacak.

REELS’TAN SONRA FOTOĞRAF VE KAYDIRMALI GÖNDERİLER DE KISKACA ALINDI

Meta bünyesinde faaliyet gösteren platform, daha önce yalnızca Reels videoları için uyguladığı koruma kalkanını artık fotoğraf ve çoklu görsel (kaydırmalı gönderi) formatlarına da taşıdı. Bu kararla birlikte, içerik üretmek yerine popüler paylaşımları yeniden yükleyerek takipçi kazanmaya çalışan hesapların "Keşfet" ve öneri sistemindeki görünürlüğü sona erecek. Instagram, bu hamleyle orijinal içerik üreticilerinin haklarını korumayı ve emeğin karşılığının gerçek sahiplerine ulaşmasını hedefliyor.

SADECE TAKİPÇİLER GÖREBİLECEK

Yeni düzenleme, başkalarının içeriklerini paylaşan hesapları doğrudan erişim engeliyle karşı karşıya bırakıyor. Bu tür hesapların paylaşımları artık genel kullanıcı kitlesine önerilmeyecek ve Keşfet sekmesinde yer bulamayacak. Ancak bu durum, bir "yasaklama" değil, "önerilmeme" kısıtlaması olarak uygulanacak. Yani kullanıcılar, halihazırda takip ettikleri bu tür hesapların paylaşımlarını ana akışlarında görmeye devam edebilecek, ancak bu içeriklerin yeni kişilere ulaşması platform tarafından engellenecek.

İÇERİKTE "ÖZGÜN BAKIŞ AÇISI" ŞARTI

Instagram, hangi içeriklerin "orijinal" sayılacağına dair kriterlerini de netleştirdi. Platforma göre bir içeriğin orijinal kabul edilmesi için tamamen kullanıcı tarafından üretilmiş olması veya kullanıcının şahsi ve özgün bakış açısını yansıtması gerekiyor. Kullanıcının bizzat çektiği fotoğraflar, videolar ve kendi tasarımı olan görseller bu koruma kapsamında en üst sırada yer alıyor.

MİZAH VE MEME ÜRETİCİLERİNE ÖZEL ALAN

Üçüncü taraf içeriklerin kullanımı ise tamamen yasaklanmıyor. Instagram, mevcut içeriklerin yaratıcı bir şekilde "dönüştürülmesi" durumunda bu paylaşımları özgün saymaya devam edecek. Özellikle "meme" (internet mimi) üreticileri için esneklik sağlayan bu kurala göre; bir görselin üzerine özgün bir mizah, yorum, kültürel referans veya metin eklenmesi, içeriği yeni ve orijinal bir formata soktuğu için kısıtlamaya takılmayacak.