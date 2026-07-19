Sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki psikolojik etkileri ve yarattığı güvenlik riskleri tartışılmaya devam ederken, Meta bu konuda kritik bir adım attı. Şirket, genç kullanıcıların platform içindeki aktivitelerini ve yapay zekâ ile olan etkileşimlerini analiz ederek riskli durumları ebeveynlere bildirecek yeni özelliğini duyurdu.

YAPAY ZEKA TESPİT EDECEK

Yeni güvenlik sistemi, Meta’nın yapay zekâ teknolojisi (Meta AI) tabanlı çalışıyor. Sistem, kullanıcının sohbetlerini ve platform içi hareketlerini analiz ederek şüpheli ya da riskli bir durum algıladığında süreci manuel incelemeye devrediyor. Meta’nın uzman güvenlik ekibi tarafından yapılan incelemede risk kesinleşirse, durum derhal gencin ailesine rapor ediliyor. Meta, daha önce de gençlerin yapay zekâ ile yaptığı sohbetlerin başlıklarını ebeveyn denetimine açmıştı.

4 ÜLKEDE BAŞLIYOR

Yeni özellik ilk aşamada ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da, Instagram ebeveyn kontrolü aktif olan kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Şirket, bu hayati özelliği yıl sonuna kadar küresel ölçekte tüm kullanıcılara açmayı hedefliyor.

Ayrıca Meta'nın, kendine zarar verme riski yüksek olan kullanıcıları tespit ettiği anda durumu doğrudan yerel acil servislere bildirecek daha kapsamlı bir özellik üzerinde de çalıştığı ve bunu yakın zamanda hizmete sunacağı belirtildi.