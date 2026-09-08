Sosyal medyada çığ gibi büyüyen '80'ler fotoğraf akımı' milyonlarca kişiyi tuzağın içine çekti. Yüzlerini yapay zeka uygulamalarına yükleyerek nostaljik kareler elde edenler eğlendiğini sanırken, siber güvenlik dünyasından korkutan uyarı geldi. Şifrelerin değiştirilebileceğini ancak yüzün asla değiştirilemeyeceğini belirten uzmanlar, bu akıma katılanların kendi elleriyle geleceklerini tehlikeye attığına dikkat çekti.

HER FOTOĞRAF YENİ BİR TEHLİKE

Eğlenceli gibi görünen bu akımda kullanıcılar farkında olmadan en kritik kişisel verilerini sistemlere teslim ediyor. Uygulamaya yüklenen her net fotoğraf; yüz hatları, göz, burun ve çene yapısı gibi insanı benzersiz kılan biyometrik verilerin dijital sistemlerce taranıp profillenmesine neden oluyor. Farklı açılardan ve zamanlardan yüklenen her yeni görsel ise bu dijital kimlik profilini daha profesyonelleştiriyor.

SAHTE DİJİTAL KİMLİK

Siber güvenlik uzmanları, toplanan bu biyometrik verilerin ve yüksek çözünürlüklü yüz profillerinin gelecekte yaratabileceği devasa tehlikelere karşı uyardı. Ele geçirilen yüz verileri yüzünden kişilerin adına sahte dijital kimlikler oluşturulabileceği gibi, deepfake teknolojisiyle hiç bulunulmayan ortamlarda çekilmiş gibi gösterilen sahte görüntüler üzerinden itibar saldırıları düzenlenebilir.

KARANLIK SENARYOLAR KORKUTUYOR

Ayrıca fotoğrafların arka planında fark edilmeden paylaşılan ev adresi, iş yeri veya araç plakası gibi detaylar da siber saldırganlar için açık hedef oluyor. Yapay zeka bugün 80'lerde nasıl göründüğümüzü eğlenceli bir şekilde sunsa da, teslim edilen bu yüzlerin yarın hangi karanlık senaryolarda kullanılacağını düşünmek hayati önem taşıyor.