Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, kullanıcı deneyimini doğrudan iyileştiren ve içerik üreticilerinin elini rahatlatan kritik bir güncellemeyi duyurdu.

Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından tanıtılan yeni özellik, ‘Hikâyeler’ (Stories) sekmesindeki en büyük kronik sorunlardan biri olan paylaşım sonrası müdahale eksikliğini ortadan kaldırıyor.

ETKİLEŞİM KAYBETMEDEN REVİZE İMKANI

Bugüne kadar paylaşılan bir hikâyedeki basit bir harf hatasını düzeltmek ya da eklenen şarkıyı değiştirmek isteyen kullanıcılar, içeriği tamamen silip yeniden yüklemek zorunda kalıyordu.

Bu durum, özellikle yüksek erişim alan hesaplar ve markalar için o ana kadar toplanan izlenme sayılarının ve mesaj yanıtlarının sıfırlanmasına yol açıyordu.

Mashable India’nın aktardığı bilgilere göre yeni sistemle birlikte kullanıcılar, hikâyeyi yayınladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde içeriğe müdahale edebilecek. Yapılan değişiklikler sırasında hikâyenin mevcut görüntülenme istatistikleri, beğenileri ve izleyicilerden gelen yanıtları hiçbir kayıp yaşanmadan korunacak.

INSTAGRAM HİKAYELERİ NASIL DÜZENLENİR?

Kullanıcıların 15 dakikalık yasal süre içerisinde içeriklerini güncelleyebilmeleri için oldukça pratik bir arayüz tasarlandı. Düzenleme işlemi şu adımlarla gerçekleştirilebiliyor:

Yayında olan hikâyenin sağ alt köşesinde yer alan üç nokta (...) simgesine dokunun.

Açılan menüden ‘Edit Story’ (Hikâyeyi Düzenle) seçeneğine tıklayın.

Görsel veya video üzerindeki metinleri, çıkartmaları, çizimleri ya da arka plan müziğini dilediğiniz gibi güncelleyin.

Şeffaflık ilkesi gereği, üzerinde sonradan değişiklik yapılan tüm paylaşımların üst kısmında izleyicilerin görebileceği şekilde ‘Edited’ (Düzenlendi) ibaresi yer alacak.

TASARIM ARAÇLARI DA BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Platform, yalnızca düzenleme özelliğiyle yetinmeyerek hikâye oluşturma ekranını da daha modern ve işlevsel hale getirdi. Güncelleme kapsamında öne çıkan diğer yenilikler ise şöyle sıralanıyor:

Yeni Arka Plan Seçenekleri: Paylaşımlara derinlik katan bulanık (blur) ve renk geçişli (gradyan) arka plan şablonları eklendi.

Gelişmiş Tipografi ve Çıkartmalar: Farklı yazı tipi kombinasyonları ve özelleştirilebilir renk paletlerine sahip yeni çıkartmalar kullanıma sunuldu.

Hızlı Çoklu Fotoğraf Ekleme: Tek bir hikâye karesine birden fazla görsel yerleştirme süreci basitleştirilerek hızlandırıldı.

YAPAY ZEKA VE TELİF KORUMASI YOLDA

İçerik üreticileri, fenomenler ve kurumsal işletmeler için ciddi bir zaman tasarrufu sağlaması beklenen bu adımların yanı sıra Instagram, güvenlik ve telif hakları tarafında da çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket kaynaklarından gelen bilgilere göre platform; hem Instagram hem de Facebook’ta videoların izinsiz kopyalarını tespit eden gelişmiş telif araçları ile genç kullanıcıların güvenliğini artırmaya yönelik yapay zeka destekli yaş tahmini teknolojileri üzerinde aktif olarak çalışıyor.