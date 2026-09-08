1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan bir Instagram kullanıcısı, 2026 yılında çok sayıda sahte telif hakkı bildirimiyle karşı karşıya kaldı. BBC'nin haberine göre, tarihi fotoğraflar paylaşan kullanıcı, içeriklerinin kamu malı olduğunu veya gerekli izinlere sahip olduğunu belirtmesine rağmen paylaşımlarından bazıları kaldırıldı ve hesabı geçici olarak askıya alındı.

HESABI AÇMAK İÇİN TELEGRAM'A YÖNLENDİRDİLER

Sahte şikayetleri gönderen kişiler, daha sonra kullanıcıyla Telegram üzerinden iletişim kurulmasını istedi. Şikayetleri geri çekme karşılığında para talep eden dolandırıcılardan birine kullanıcı, hesabına daha hızlı erişebilmek amacıyla kripto para gönderdi.

Ancak ödeme sorunu çözmedi. Kullanıcı, kısa süre sonra hesabına yönelik yeni telif hakkı şikayetleriyle karşılaştı.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ META'YI ELEŞTİRİYOR

Yaşanan olaylar, Meta'nın telif hakkı sistemlerine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. İçerik üreticileri, sahte bildirimlerin yeterince hızlı tespit edilemediğini ve itiraz süreçlerinin uzun sürdüğünü savunuyor.

GELİR KAYBINA VE MARKA ANLAŞMALARININ KAÇIRILMASINA YOL AÇIYOR

Bazı kullanıcılar ise platformun destek ekiplerine daha hızlı ulaşabilmek için ücretli doğrulama hizmetlerinden yararlanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Sahte şikayetler nedeniyle hesapların kullanılamamasının bazı içerik üreticilerinde gelir kaybına ve marka anlaşmalarının kaçırılmasına yol açtığı ifade ediliyor.

Meta ise sistemlerinin kötüye kullanımları engellemek amacıyla tasarlandığını belirtti. Şirket, kendisine iletilen örneklerin ardından bazı hesaplar için ilave koruma önlemleri uyguladığını açıkladı.