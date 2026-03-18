Uçtan uca şifreleme, mesajların yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlayan bir iletişim yöntemi olarak biliniyor. Bu sistemde ne platformun kendisi, ne şirket sunucuları ne de dış saldırganlar mesaj içeriklerine erişebiliyor ya da aramaları dinleyebiliyor.

Şirketin açıklamasına göre şifreli sohbetlerde her cihazın kendine ait gizli bir anahtarı bulunuyor ve gönderilen mesaj yalnızca hedef cihaz tarafından açılabilecek şekilde kilitleniyor.

Instagram’ın Yardım Merkezi’nde yapılan güncellemeye göre uçtan uca şifreleme desteği 8 Mayıs’tan sonra kaldırılacak.

Euronews'in haberine göre; değişiklikle birlikte Meta’nın kullanıcı mesajlarının içeriklerini görebileceği belirtildi. Şirket, bugüne kadar yalnızca şifrelemeyi etkinleştiren kullanıcıların mesaj içeriklerini görüntüleyemiyordu. Yeni düzenleme, platformun özel mesajlara erişim kapasitesinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2019 yılında Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarını daha özel ve şifreli iletişime yönlendirme planını açıklamış, bu yaklaşım 2023 yılında hayata geçirilmişti.

Ancak şirketin şifreleme planları, aralarında İngiltere merkezli kâr amacı gütmeyen Internet Watch Foundation (IWF), Birleşik Krallık Ulusal Çocuk Koruma Görev Gücü ve 15 kolluk kuvveti kurumundan oluşan uluslararası Virtual Global Taskforce’un da bulunduğu grupların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Söz konusu kuruluşlar, şifrelemenin sosyal medyada paylaşılan çocuk istismarı materyallerinin takip edilmesini zorlaştırdığını savundu. Virtual Global Taskforce, 2024 yılında yaptığı açıklamada Meta’nın şifreleme planlarını “güvenlik sistemlerini zayıflatan ve çocuk kullanıcıların korunmasını güçleştiren bilinçli bir tasarım tercihi” olarak nitelendirmişti.

Şifreleme teknolojisi hâlihazırda Signal, Apple’ın iMessage’ı, Google Messages ve Meta’ya ait WhatsApp ile Facebook Messenger gibi uygulamalarda varsayılan mesajlaşma yöntemi olarak kullanılmaya devam ediyor.