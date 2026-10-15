Normalde kullanıcıların zevklerine ve paylaşımlarının içeriğine göre farklı müzikler öneren uygulama, bu kez yıllar önce yayımlanan bir rock şarkısını ön plana çıkardı. Kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlayan durum, Instagram'ın öneri sisteminde bir sorun yaşandığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

HER PAYLAŞIMA AYNI ŞARKI ÖNERİLDİ

Kullanıcıların karşısına tekrar tekrar çıkan parçanın, Amerikalı rock grubu Creed'in 1999 yılında yayımladığı Higher adlı şarkısı olduğu anlaşıldı.

Yemek fotoğraflarından evcil hayvan görüntülerine, manzara paylaşımlarından günlük hikayelere kadar birbirinden tamamen farklı içeriklerde aynı şarkının önerilmesi dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, müzik zevkleriyle hiçbir ilgisi bulunmayan parçanın neden sürekli karşılarına çıktığını sorgulamaya başladı.

Kullanıcıların şikayetleri zamanla sosyal medyada espri konusu oldu. Hatta bazı kullanıcılar, grubun şarkısını öne çıkarmak için Instagram'ın sahibi Meta ile reklam anlaşması yapmış olabileceğini öne sürdü.

INSTAGRAM HATAYI KABUL ETTİ

Tartışmaların büyümesi üzerine Instagram'dan açıklama geldi. Şirket, yaptığı incelemede Higher adlı şarkının olması gerekenden çok daha fazla kullanıcıya önerildiğini doğruladı.

Meta'nın mühendislik ekibinin sorunun kaynağını araştırdığı ve çözüm üzerinde çalıştığı bildirildi. Ancak belirli bir şarkının neden bu kadar sık önerildiği henüz açıklanamadı.

Normal koşullarda Instagram'ın müzik önerileri, kullanıcıların önceki tercihleri ve paylaşacakları fotoğraf ya da videoların özellikleri dikkate alınarak oluşturuluyor.

Şirketin açıklamasıyla birlikte haftalardır devam eden tuhaf önerilerin bir reklam kampanyasından değil, sistemdeki teknik sorundan kaynaklandığı ortaya çıktı.