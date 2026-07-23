Bali'de tatil yapan bir kripto para yatırımcısı, sosyal medyada takipleşmek amacıyla kilidi açık telefonunu verdiği kadın tarafından saniyeler içinde 14 bin dolar (yaklaşık 600 bin TL) dolandırıldı. Hırsızlık anının ardından yaşanan gergin yüzleşme ve şüphelinin kaçış anı kameraya yansıdı.

SANİYELER İÇİNDE BÜTÜN CÜZDANI BOŞALTTI

Dünyanın ünlü tatil merkezlerinden Bali'de yaşanan olay, saniyeler süren bir dikkatsizliğin ne kadar ağır bir bedeli olabileceğini gözler önüne serdi. Tatil yaptığı sırada bir kadınla tanışan kripto yatırımcısı, sosyal medyada takipleşmek üzere "Instagram'dan ekle" diyerek kilidi açık telefonunu kadına uzattı.

Cihazın kilidinin açık olmasını fırsat bilen kadın, mağdurun fark edemeyeceği bir hızla kripto cüzdanı uygulamasına girerek 14 bin dolar değerindeki bakiyeyi kendi kontrolündeki başka bir hesaba aktardı. İşlemi tamamladıktan sonra telefonu geri veren şüpheli, kısa süre sonra mekândan uzaklaşmaya çalıştı.

KAMERALARA YANSIYAN GERGİN YÜZLEŞME

Hesabındaki bakiyenin sıfırlandığını fark eden yatırımcı, öfkeyle kadının ve yanındakilerin peşine düştü. İkili arasında yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde, dolandırıldığını anlayan mağdurun sarışın kadına ve yanındakilere bağırarak hesap sorduğu görülüyor: "Kime gönderdin, parmağınla göster!"

Suçlamaların odağındaki kadın ise transferi kendisinin yapmadığını öne sürerek iddiaları reddetti. Panik içinde durumdan sıyrılmaya çalışan şüpheli, mağdurun ısrarlı takibi ve sert tepkisi karşısında köşeye sıkıştı.

PARK HALİNDEKİ MOTORLARIN ARASINA KAÇARAK KAYBOLDU

Sıkıştırıldığı noktada daha fazla dayanamayan şüpheli kadın, aniden arkasını dönerek park halindeki motosikletlerin bulunduğu karanlık sokağa doğru koşmaya başladı. Mağdurun arkasından bağırmasına rağmen hızla gözden kaybolan kadın, izini kaybettirmeyi başardı.